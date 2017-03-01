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Латвийский сегмент Twitter обсуждает заявление министра обороны Раймонда Бергманиса о необходимости ввести военные занятия в старших классах средней школы.

Планы министра комментирует депутат Сейма от «Единства» Илзе Винькеле.

«К чему критическое мышление, когда дети будут уметь маршировать с песней», - пишет она.

Nu tik raus vaļā - obligātā aizsardzības mācība skolās.

Kritiskā domāšana - kādēļ gan, ja bērni pratīs maršēt ar dziesmu. — Ilze Vinkele (@Vinkele) 28 февраля 2017 г.

С позицией Винькеле несогласен предприниматель Эдуард Экартс.

«Где можно ознакомиться с первоисточником, в котором сказано, что уроки обороны означают марш с песней», - пишет он.

@Vinkele kur varētu iepazīties ar kādu pirmavotu, kur teikts, ka aizsardzības mācība nozīmētu maršēšanu ar dziesmu? — Eduards Ekarts (@EduardsE) 1 марта 2017 г.

«Там же, где сказано, что уроки обязательные! Уроки обороны в школах укрепят безопасность государства», - отвечает Винькеле.

@EduardsE Turpat, kur pamatots, ka obligāta! aizsardzības mācība skolās stirpinās valsts drošību. — Ilze Vinkele (@Vinkele) 1 марта 2017 г.

Член правления компании Olainfarm Салвис Лапиньш указывает, что жителям не хватает знаний в оборонной сфере.

«Мне кажется, тезис о том, что безопасность является приоритетом, плохо соотносится с фактом, что большая часть жителей не может зарядить пистолет», - пишет он.

@Vinkele manuprāt tēze, ka aizsardzība ir prioritāte,slikti sader ar faktu, ka lielākà daļa iedzīvotāju nespēj pat pistoli pielādēt — Salvis Lapiņš (@SalvisLapins) 1 марта 2017 г.

Председатель правления Ассоциации администраторов процесса неплатежеспособности Олавс Церс высказывает свое мнение.

«Учеба как таковая необходима, но это марширование в ряд «отдает» советскими военными учениями под руководством тупых солдафонов», - пишет он.

@Vinkele Mācība kā tāda ir nepieciešama, bet tā ierindas soļošana "atsit" padomijas militāro mācību trulu saldafonu vadībā. — Olavs Cers (@OlavsCers) 28 февраля 2017 г.

Защитник окружающей среды ищет автора данного проекта.

«Кто автор этого back in USSR?», - пишет он.

О планах правительства пишет и графический дизайнер Арвис Вилла.

«В школах снова будут учить разбирать автомат Калашникова и маршировать по двору», - пишет он.

skolās atkal mācīs izjaukt kalašņikovu un maršēs pa pagalmu… https://t.co/VdghDxDbjX — Arvis Villa (@Skepse) 28 февраля 2017 г.

Против планов Министерства обороны выступает пользователь Гатис.

«Боже мой, выбирайтесь уже из каменного века! Учите любви, а не страху», - пишет он.

Пользователь Артис Добрайс считает, что такие уроки дадут школьникам ценные знания.

«О маршировании трудно судить, но я не жалею, что знаю, с какой стороны из ствола вылетает пуля…», - пишет он.

@Skepse Par maršēšanu grūti spriest, bet nenožēloju faktu, ka zinu pa kuru galu no stobra nāk ārā lode... @rutenbergsdaini — Artis Dobrajs (@artis_dobrajs) 28 февраля 2017 г.

Хозяйственный руководитель детского сада Namiņš Янис Залгауцкис напоминает о том, что свои знания можно пополнить в яунсардзе.

«Никому не запрещается вступить в яунзардзе», - пишет он.

@arlekiins Nevienam nav liegts iesaistīties neobligatajā jaunsardzē. — Jānis (@Zalgauckis) 28 февраля 2017 г.

Ранее Бергманис также заявил, что необходимость в НАТО сейчас больше, чем когда-либо, однако Североатлантический альянс должен меняться и меняется вместе с международной средой безопасности.