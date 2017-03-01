Латвийский Twitter: военные занятия в школе - необходимость или "привет из СССР"? (4)

фото

Общество | 1 марта 2017 года, 18:38

Латвийский сегмент Twitter обсуждает заявление министра обороны Раймонда Бергманиса о необходимости ввести военные занятия в старших классах средней школы.

Планы министра комментирует депутат Сейма от «Единства» Илзе Винькеле.

«К чему критическое мышление, когда дети будут уметь маршировать с песней», - пишет она.

С позицией Винькеле несогласен предприниматель Эдуард Экартс.

«Где можно ознакомиться с первоисточником, в котором сказано, что уроки обороны означают марш с песней», - пишет он.

«Там же, где сказано, что уроки обязательные! Уроки обороны в школах укрепят безопасность государства», - отвечает Винькеле.

Член правления компании Olainfarm Салвис Лапиньш указывает, что жителям не хватает знаний в оборонной сфере.

«Мне кажется, тезис о том, что безопасность является приоритетом, плохо соотносится с фактом, что большая часть жителей не может зарядить пистолет», - пишет он.

Председатель правления Ассоциации администраторов процесса неплатежеспособности Олавс Церс высказывает свое мнение.

«Учеба как таковая необходима, но это марширование в ряд «отдает» советскими военными учениями под руководством тупых солдафонов», - пишет он.

Защитник окружающей среды ищет автора данного проекта.

«Кто автор этого back in USSR?», - пишет он.

О планах правительства пишет и графический дизайнер Арвис Вилла.

«В школах снова будут учить разбирать автомат Калашникова и маршировать по двору», - пишет он.

Против планов Министерства обороны выступает пользователь Гатис.

«Боже мой, выбирайтесь уже из каменного века! Учите любви, а не страху», - пишет он.

Пользователь Артис Добрайс считает, что такие уроки дадут школьникам ценные знания.

«О маршировании трудно судить, но я не жалею, что знаю, с какой стороны из ствола вылетает пуля…», - пишет он.

Хозяйственный руководитель детского сада Namiņš Янис Залгауцкис напоминает о том, что свои знания можно пополнить в яунсардзе.

«Никому не запрещается вступить в яунзардзе», - пишет он.

Ранее Бергманис также заявил, что необходимость в НАТО сейчас больше, чем когда-либо, однако Североатлантический альянс должен меняться и меняется вместе с международной средой безопасности.

Комментарии 4
GM1 час назад
Вводится новая должность-
Старший помощник младшего земессарга?
1
Ответить
Оккупант1 час назад
Дебилизм!!!Если человек захочет получить военную подготовку,он пойдет служить в армию!Вы не имеете права принудительно заставлять детей получать эту подготовку!Вы вначале у их родителей хоть бы по интересовались надо ли им это,или нет,и у самих детей,может хватит уже все решать за народ?Я лично против военной подготовки не чего не имею,но смотря в чем она будет заключаться,я бы например не хотел-бы что-бы моему ребенку кто-то втирал на полит занятиях,про лояльность к государству,и тому подобное!Ибо не хочу что-бы из него сделали зомбированного!
2
Ответить
Напрасно...1 час назад
Это -не поможет.
1
Ответить