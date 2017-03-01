Латвийский Twitter: военные занятия в школе - необходимость или "привет из СССР"? (4)
Латвийский сегмент Twitter обсуждает заявление министра обороны Раймонда Бергманиса о необходимости ввести военные занятия в старших классах средней школы.
Планы министра комментирует депутат Сейма от «Единства» Илзе Винькеле.
«К чему критическое мышление, когда дети будут уметь маршировать с песней», - пишет она.
Nu tik raus vaļā - obligātā aizsardzības mācība skolās.— Ilze Vinkele (@Vinkele) 28 февраля 2017 г.
Kritiskā domāšana - kādēļ gan, ja bērni pratīs maršēt ar dziesmu.
С позицией Винькеле несогласен предприниматель Эдуард Экартс.
«Где можно ознакомиться с первоисточником, в котором сказано, что уроки обороны означают марш с песней», - пишет он.
@Vinkele kur varētu iepazīties ar kādu pirmavotu, kur teikts, ka aizsardzības mācība nozīmētu maršēšanu ar dziesmu?— Eduards Ekarts (@EduardsE) 1 марта 2017 г.
«Там же, где сказано, что уроки обязательные! Уроки обороны в школах укрепят безопасность государства», - отвечает Винькеле.
@EduardsE Turpat, kur pamatots, ka obligāta! aizsardzības mācība skolās stirpinās valsts drošību.— Ilze Vinkele (@Vinkele) 1 марта 2017 г.
Член правления компании Olainfarm Салвис Лапиньш указывает, что жителям не хватает знаний в оборонной сфере.
«Мне кажется, тезис о том, что безопасность является приоритетом, плохо соотносится с фактом, что большая часть жителей не может зарядить пистолет», - пишет он.
@Vinkele manuprāt tēze, ka aizsardzība ir prioritāte,slikti sader ar faktu, ka lielākà daļa iedzīvotāju nespēj pat pistoli pielādēt— Salvis Lapiņš (@SalvisLapins) 1 марта 2017 г.
Председатель правления Ассоциации администраторов процесса неплатежеспособности Олавс Церс высказывает свое мнение.
«Учеба как таковая необходима, но это марширование в ряд «отдает» советскими военными учениями под руководством тупых солдафонов», - пишет он.
@Vinkele Mācība kā tāda ir nepieciešama, bet tā ierindas soļošana "atsit" padomijas militāro mācību trulu saldafonu vadībā.— Olavs Cers (@OlavsCers) 28 февраля 2017 г.
Защитник окружающей среды ищет автора данного проекта.
«Кто автор этого back in USSR?», - пишет он.
@Vinkele @Ikars kas autors tādam back in USSR?— Gints Kauniste (@atjaunotiesisku) 28 февраля 2017 г.
О планах правительства пишет и графический дизайнер Арвис Вилла.
«В школах снова будут учить разбирать автомат Калашникова и маршировать по двору», - пишет он.
skolās atkal mācīs izjaukt kalašņikovu un maršēs pa pagalmu… https://t.co/VdghDxDbjX— Arvis Villa (@Skepse) 28 февраля 2017 г.
Против планов Министерства обороны выступает пользователь Гатис.
«Боже мой, выбирайтесь уже из каменного века! Учите любви, а не страху», - пишет он.
@ltvpanorama @AizsardzibasMin Ak kungs, kāpiet ārā no akmens laikmeta! Māciet mīlestību, nevis bailes.— gatis (@ieatsleep) 1 марта 2017 г.
Пользователь Артис Добрайс считает, что такие уроки дадут школьникам ценные знания.
«О маршировании трудно судить, но я не жалею, что знаю, с какой стороны из ствола вылетает пуля…», - пишет он.
@Skepse Par maršēšanu grūti spriest, bet nenožēloju faktu, ka zinu pa kuru galu no stobra nāk ārā lode... @rutenbergsdaini— Artis Dobrajs (@artis_dobrajs) 28 февраля 2017 г.
Хозяйственный руководитель детского сада Namiņš Янис Залгауцкис напоминает о том, что свои знания можно пополнить в яунсардзе.
«Никому не запрещается вступить в яунзардзе», - пишет он.
@arlekiins Nevienam nav liegts iesaistīties neobligatajā jaunsardzē.— Jānis (@Zalgauckis) 28 февраля 2017 г.
Ранее Бергманис также заявил, что необходимость в НАТО сейчас больше, чем когда-либо, однако Североатлантический альянс должен меняться и меняется вместе с международной средой безопасности.
Старший помощник младшего земессарга?