Общество |

Приоритетно направив выделенные на повышение тарифа на услуги родовспоможения 50 евро за одни роды специалистам по родовспоможению, акушеркам и медсестрам, Рижский роддом изыскал возможность повысить им зарплату на 4,5%, а не на 3%, как планировалось ранее.

Как сегодня сообщила журналистам председатель правления роддома Дагния Вилните, это стало возможным в результате переоценки внутренних резервов. Правда, в любом случае, повышение исчисляется центами, а врачи требовали удвоить зарплаты. Сейчас специалисты по родовспоможению получают 5,05 евро в час.

Финансирование перераспределено в пользу врачей, поэтому работники аптеки, подсобные рабочие, работники общепита Рижского роддома прибавки к зарплате не получат, пояснила Вилните.