Общество |

Специалистам Клинической университетской больницы Паула Страдиньша по родовспоможению на 10% повысят часовую ставку фиксированной части зарплаты, сообщили в клинике.

Как пояснила представитель больницы Ласма Силе, с учетом установленного государством повышения тарифа на услуги родовспоможения, с 1 января больница направляет все финансирование исключительно на зарплаты.

Общая сумма, направляемая на повышение тарифа, без налогов работодателя, в этом году запланирована в размере 77,353 тыс. евро.

Средняя сумма повышения зарплат врачам-гинекологам и акушеркам составляет от 80 до 112 евро, специалистам по уходу за новорожденными и по интенсивной терапии - от 79 до 144 евро в месяц до уплаты налогов.