Общество |

Требования Вашингтона, чтобы европейские страны НАТО выделяли на оборону два процента от ВВП, обоснованы. Так было бы честнее по отношению к американским налогоплательщикам, которые об этом, может быть, сами и не задумываются, но годами оплачивают за коллективную безопасность всего НАТО, так считает обозреватель газеты Latvijas avīze Улдис Шмитс.

По его словам, обширная концепция безопасности включает в себя и невоенные аспекты, которые, однако, не исключают необходимости содержать обороноспособность каждого государства на должном уровне, что дорого обходится.

"Если посмотрим с точки зрения Латвии, эти ставшие практически символом 2 процента, в первую очередь означают также справедливое отношение и ответственность государства по отношению к своим же Национальным вооруженным силам, которые долго финансировались по остаточному принципу и которым не хватает многих элементарных вещей, например, соответствующей служебной техники. В отличие от латвийских должностных лиц, которые никогда не забывают об обеспечении себя служебным транспортом, на что всегда находятся средства в госбюджете. Это, прежде всего вопрос отношения и приоритетов, который лишь в последнее время получил политическое значение", - пишет обозреватель LA.

По словам Шмитса, излишне добавлять, что Балтийские страны не могут позволить себе ни беззаботность, ни политической наивности, которая еще недавно наблюдалась в интересах отдельных важных персон в отношениях Латвии и Москвы.

Но, по всей видимости, наивность никуда не пропала, заключает эксперт.

"Вот только один пример. Уже не вызывает никакого сомнения разворачивающаяся в информационном пространстве гибридная угроза. Но вот, что странно - по Латвии, используя ее же инфраструктуру и любезно предоставленные ею иные возможности, до сих пор распространяется "содержание" телеканалов Кремля. И это по-прежнему расценивается как "разнообразие мнений"",- сетует Шмитс.

По его словам, российская пропаганда транслируется по Латвии и никто из соответствующих структур не предпринимает никаких действий, для того, чтобы это пресечь.

"Также, как и ранее, в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия" Владимир Жириновский вновь высказывает "мнение" , что страны Балтии вместе с размещенными там солдатами НАТО будут "стерты с лица Земли" при помощи атомного удара. Ну и что? Не нужно брать его высказывания всерьез - утверждают политологи. Надо приучать публику к критическому мышлению - говорят медиа-эксперты", - сетует автор.

Конечно, указывает он, всем ясно, что президент России не пойдет на уничтожение одного народа, жертвуя своими же русскими, но пресекать такое психологическое давление необходимо на государственном уровне.

"Мы не должны бояться, потому что сами хорошо понимаем, что Путин из-за нескольких тысяч русских атомную бомбу на Балтию не скинет. Но очень целенаправленно осуществляется психологическое давление. Меньше всего поддается пониманию то, почему сама Латвия широко открывает двери для "володиных" спецопераций и по-прежнему прикрывается принятой в Европе практикой. И это несмотря на то, что совсем недавно Еврокомиссия признала законным решение Литвы о приостановке ретрансляции ""РТР-Планета". Надо еще раз напомнить, что речь идет не о запрете, любой запрет можно обойти. Речь идет о позиции государства. Или о политической воле", - подытожил Шмитс.

Фото: Тимур Субханкулов/Latvijas avīze