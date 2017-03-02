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В связи с обледенением сегодня с утра осложнено движение по главным и региональным дорогам страны, предупреждает Latvijas Valsts ceļi.

Наилучшие условия для езды - в центральной части Латвии. Согласно данным Latvijas Valsts ceļi, обледенения нет на Рижской окружной дороге, а также на дорогах вокруг Риги в радиусе, как мимнимум, 20-50 км. Исключение составляют дорога из Кокнесе до Тинужи и участок Даугавпилсского шоссе от Огре до Лиелварде, там обледенение есть.

Условия движения по Баусскому и Таллинскому шоссе - удовлетворительные по всей протяженности, до границ страны. Нормальные условия езды и на Валмиерском направлении, на Видземском шоссе обледенение наблюдается от Рауны до Вириеши.

В восточной части Латвии льда нет на дороге Р37, Плявиняс-Мадона-Гулбене, далее же в Латгальском направлении условия движения осложнены на всех крупных дорогах.

В Курземе условия езды удовлетворительные по всему Вентспилсскому направлению, а также на дороге А11, ведущей из Лиепаи к границе Литвы через Руцаву, прочие же дороги западной части страны обледенели.

Обледеневшие дороги обрабатываются специальными средствами, сегодня с утра такую работу выполняют 148 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Согласно прогнозам, сегодня местами ожидается небольшой дождь, и мокрый снег. Водителям надо принимать во внимание, что погодные условия могут меняться ежеминутно. Чтобы не подвергать риску себя и других участников движения, водителям советуют выбирать скорость и стиль вождения, соответствующий погодным условиям и состоянию дороги.