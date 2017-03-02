Правительство запретило держать домашних птиц на улице (4)

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Общество | 2 марта 2017 года, 09:54

Чтобы уберечь домашних птиц от распространения птичьего гриппа, правительство утвердило разработанные Министерством земледелия поправки к правилам о биобезопасности в местах содержания животных. Изменения предписывают владельцам кур, перепелов, голубей, фазанов, гусей, уток, индюков и других птиц, содержащихся на закрытых территориях, соблюдать меры биобезопасности.

С 1 марта по 31 мая текущего года владельцы должны держать всю птицу в закрытых помещениях, предотвращать контакты с дикими птицами, а также не заниматься выездной торговлей яйцами и птицей.

Запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с использованием домашних птиц. Птиц нельзя поить водой из открытых водоемов, а работники птицеводческих хозяйств должны иметь рабочую или сменную одежду. Кормить птиц следует в помещении или на ограниченной территории, храня корм так, чтобы к нему не имели доступа дикие птицы.

Министерство напоминает, что птиц и птицефермы нужно регистрировать в Центре сельскохозяйственных данных, даже если в хозяйстве их только одна или две.

Комментарии 4
1233 часа назад
Вот же дебилы уже не знают чего придумать,что-бы с народа бабки стрясти!Птиц и тех не пощадили клоуны!А в случае нарушения закона интересно что?Сразу лишение собственности,расстрел на месте?))
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GM47 минут назад
Скоро для овощей и фруктов болезни придумают,придут и описывать будут.
Тут дошли до такой тупости, что нарушили конституционные права, хоть и птичьи.Дискриминация перед перелетными.
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Дуся48 минут назад
Птицам жизненно необходим солнечный свет, если их держать только в закрытых помещениях, они будут болеть. Значит, нужны вольеры на открытом воздухе, исключающие контакты с дикими птицами.
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