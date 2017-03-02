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В большинстве латвийских рек уровень воды постепенно повышается, местами из-за ледохода он резко вырос или упал, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Лиелупе у Стальгене из-за таяния льда уровень воды за последние два дня повысился на метр с лишним, а за последние две недели - на три метра. У Межотне, где уровень воды в реке в феврале повысился на 2,5 метра, он начал падать.

Продолжается затопление пойм на Даугаве у Зелькского моста, между Плявиняс и Екабпилсом. Уровень воды в Даугаве постепенно повышается и в других местах.

Затоплены поймы Айвиексте, уровень воды постепенно повышается. Движение льда наблюдается также на реке Огре, уровень воды у города Огре немного колеблется.

Из-за схода льда резкое повышение уровня воды и затем его снижение в первой половине недели констатировано на Гауе у Сигулды. Сейчас вода на большей части Гауи постепенно поднимается.

Поднимается вода в большинстве рек Курземе, Земгале, Видземе и Латгале.

Снежный покров в Латвии в основном растаял, небольшой снежный покров остался главным образом только на Видземской возвышенности.

Уровень воды в реках сейчас преимущественно ниже, чем обычно во время паводков. Наибольшее затопление пойм возможно местами у Лиелупе и Даугавы, в низовьях Лиелупе и реки Лиела Югла.