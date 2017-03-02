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Министерство культуры получило от Госинспекции по охране памятников культуры просьбу направить на рассмотрение в Кабинете министров проект распоряжения об использовании государством права первой руки на покупку садово-паркового архитектурного ансамбля "Большое кладбище".

Как сообщила представитель Минкультуры Даце Визуле, в своей просьбе инспекция указывает, что не располагает средствами для выкупа Большого кладбища. Минкультуры направило запрос Министерству финансов для оценки.

Решение об использовании государством права первой руки на покупку памятника культуры государственного значения, в данном случае, Большого кладбища, может принять Кабинет министров, тщательно рассмотрев информацию о возможностях его сохранения и дальнейшего развития, пояснила Визуле.

В конце прошлого года Кабинет министров подготовил предложения к поправкам к закону о сохранении и охране исторического центра Риги, согласно которым в историческом центре Риги и его защитной зоне не допускаются никакие проекты транспортной и инженерной инфраструктуры, в результате которых необратимо теряется культурно-историческая ценность и территория парков, садов и кладбищ.

Также законопроект гласит, что нельзя менять функции конкретных территорий, если это не соответствует целям сохранения культурно-исторических ценностей.

В рамках имеющегося финансирования в бюджете 2017 года Минкультуры предусмотрело на эти цели 100 000 евро.

Ранее газета Neatkarīgā Rīta avīze писала, что новый трамвайный маршрут, посредством которого планируется соединить центральный вокзал и улицу Сканстес, может частично затронуть Большое кладбище, что вызывает недовольство защитников памятников культуры.

В начале года муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme подало в Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) проект трамвайной линии в район Сканстес, и при благоприятных обстоятельствах строительство может начаться в середине 2018 года, рассказал представитель предприятия Виктор Закис.