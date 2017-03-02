Общество |

Европейская комиссия в четверг призвала страны ЕС ускорить прием беженцев, находящихся в Греции и Италии.

В сентябре 2015 года, в разгар миграционного кризиса, страны ЕС договорились в течение двух лет переместить из Греции и Италии 160 000 ищущих убежища.

Еврокомиссия сообщила, что в настоящее время перемещено всего 3936 человек из Италии и 9610 - из Греции, и этот процесс по-прежнему отстает от плана.

"У стран ЕС больше нет оправданий, почему они не выполняют обещания", - предостерег комиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, добавив, что до сентября возможно переместить из Италии и Греции все предусмотренное количество людей.

Как указала Еврокомиссия, пока только два государства находятся на пути к своевременному выполнению плана - это Мальта и Финляндия.

Если до сентября не будет ощутимых результатов, Еврокомиссия воспользуется своими полномочиями в отношении стран, которые не выполнили обязательства, предупредил комиссар.

Добавим, на сегодняшний день в рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла 238 человек. Статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 147 человек.