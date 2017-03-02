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17-летний парень из Гамбии по имени Ялло вот уже год проживает в Латвии. Он учится в 10-ом классе вечерней школы в Риге. До этого проживал в Мадонском крае, недалеко от Вецпиебалги, где ходил в местную школу.

Ялло живет в семье латышей и за 8-емь месяцев выучил латышский язык на довольно неплохом уровне, пишет портал amizanti.lv, публикуя видео интервью с молодым человеком.

Ялло рассказал, что латышский язык он выучил, читая книги, добывая информацию в интернете и общаясь в семье на латышском языке. Что самое удивительное, так это то, что Ялло – полиглот, он может общаться на 6 языках.

На вопрос о том, как в относятся к нему в школе, парень признался, что изначально ему было нелегко. «Поначалу было очень трудно. Здесь дело в менталитете латвийцев. Я другой. Я из Африки. Я темный. Они сразу не могут принять меня таким, каков я есть. Это их первый опыт. Нет, они не расисты, просто у них менталитет другой. Все мы чему-то учимся в этой жизни - они учатся принимать людей другой расы, я учился принимать этих людей. У меня есть друзья, но эти друзья не из школы", - деликатно говорит парень.

При этом Ялло надеется на то, что все образуется и его примут таким, каков он есть.

В будущем, после окончания школы, молодой человек с удовольствием остался бы на проживание в Латвии. Его интересует журналистика, ему также нравиться писать.

Основными причинами, по которым он хочет остаться в Латвии, являются теплый прием в латышской семье, он может ходить в школу, тогда как живя в Гамбии, жизнь у него была очень тяжелой.

Скриншот с Youtube