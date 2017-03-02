Это реально! 17-летний парень из Гамбии за год освоил латышский язык (28)

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Общество | 2 марта 2017 года, 17:03

17-летний парень из Гамбии по имени Ялло вот уже год проживает в Латвии. Он учится в 10-ом классе вечерней школы в Риге. До этого проживал в Мадонском крае, недалеко от Вецпиебалги, где ходил в местную школу.

Ялло живет в семье латышей и за 8-емь месяцев выучил латышский язык на довольно неплохом уровне, пишет портал amizanti.lv, публикуя видео интервью с молодым человеком.

Ялло рассказал, что латышский язык он выучил, читая книги, добывая информацию в интернете и общаясь в семье на латышском языке. Что самое удивительное, так это то, что Ялло – полиглот, он может общаться на 6 языках.

На вопрос о том, как в относятся к нему в школе, парень признался, что изначально ему было нелегко. «Поначалу было очень трудно. Здесь дело в менталитете латвийцев. Я другой. Я из Африки. Я темный. Они сразу не могут принять меня таким, каков я есть. Это их первый опыт. Нет, они не расисты, просто у них менталитет другой. Все мы чему-то учимся в этой жизни - они учатся принимать людей другой расы, я учился принимать этих людей. У меня есть друзья, но эти друзья не из школы", - деликатно говорит парень.

При этом Ялло надеется на то, что все образуется и его примут таким, каков он есть.

В будущем, после окончания школы, молодой человек с удовольствием остался бы на проживание в Латвии. Его интересует журналистика, ему также нравиться писать.

Основными причинами, по которым он хочет остаться в Латвии, являются теплый прием в латышской семье, он может ходить в школу, тогда как живя в Гамбии, жизнь у него была очень тяжелой.

Скриншот с Youtube

Комментарии 28
Нелатышка1 час назад
Поздравляю от всей души,побольше вам таких"граждан" да и внешность у него чисто латышская.Да неужели не понятно,что выучить можно даже китайский язык и даже древне-шумерский.Только нужна мотивация и желание,но НЕТ ни того,ни другого.И потом он беженец,вот и подлизывается,да и учат его бесплатно с утра до ночи. Русские плохие,а вот он по душеё,ну вы смотрите на всё слишком узко,мы тут жили и живём и у нас есть тоже свой язык,который вам ненавистен.
Желаю,чтобы такие латыши множились и множились,удачи.
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Юрий Богданов1 час назад
Ну ничего пусть побольше приезжают,а там и арабский в школах введут.Вперёд!
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Liana Shumina1 час назад
Ну вот,скоро пацан женится...
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