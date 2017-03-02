Фотосессия Вейониса для модного журнала: KNAB оценил действия президента (5)

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Общество | 2 марта 2017 года, 18:02

Бюро по борьбе и предотвращению с коррупцией в ходе проверки не констатировал каких-либо нарушений в том, что президент Латвии Раймонд Вейонис участвовал в фотосессии для журнала мод.

Представительница KNAB Лаура Душа пояснил, что бюро рассмотрело информацию о возможном нарушении норм закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", не заплатившего за костюмы рыночную стоимость и, возможно, используя свое имя для рекламирования одежды.

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Напомним, как уже пиcал Mixnews, осенью 2016 года президент Латвии Раймонд Вейонис и его супруга Ивета Вейоне приняли участие в фотосессии, организованной одним из старейших Домов моды Латвии ANNA OSMUSHKINA. Фотографии первой пары страны появились в итальянском журнале COLLEZIONI HAUTE COUTURE.

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента Янис Сикснис, президент не получил никакого вознаграждения за участие в фотосессии для модного журнала. Он пояснил, что президент и Ивета Вейоне сотрудничают с модельером Анной Осьмушкиной, заказывая себе одежду.

Фотосессия была сделана для личного архива, а позже Осьмушкина предложила использовать ее для итальянского журнала, против чего президент не возражал.

По словам Сискниса, это известная практика, когда государственные должностные лица сотрудничают с консультантами по стилю и дизайнерами одежды. У президента не было намерения рекламировать конкретного модельера. "Такой маленькой стране, как Латвия, важно гордиться своими достижениями в музыке, искусстве и спорте, а также в дизайне", - сказал Сикснис.

Он также подчеркнул, что президент сам платит за одежду, заказанную у Осьмушкиной.

Фото: Anna Osmushkina/Facebook, @osmushkina/Instagram

Комментарии 5
леший38 минут назад
ну, вот Вейонис и нашёл себя---топ-модель!---это вам не в кабинете сидеть, тут нужно бедрами шевелить====Я рад! что хоть кто-то в нашей стране счастлив!---УСПЕХОВ тебе, Вейонис, на подиуме!
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Gustaf19 минут назад
Так президента в Латвии выбирают только для того, чтобы он участвовал в различных фотосессиях. Ну не способны они на большее
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eiroskeptiki.lvменьше минуты назад
Ценника только на президенте не хватает....
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