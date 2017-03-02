Латвия намерена закупить беспилотники для НВС (4)

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Общество | 2 марта 2017 года, 20:08

Латвия готовится приобрести первые беспилотные летательные аппараты для Национальных вооруженных сил (НВС), сообщил министр обороны Раймонд Бергманис, который сегодня участвует в "Днях индустрии 2017", организованных Министерством обороны и индустрией безопасности и обороны.

"Мы уже очень близки к приобретению беспилотных летательных аппаратов, ведутся переговоры с предпринимателями. Но есть некоторые ограничения, которые необходимо соблюсти, например, получить сертификат промышленной безопасности", - сказал министр.

Такой сертификат должен иметь поставщик беспилотных аппаратов, и это является одним из основных требований к продолжению сотрудничества с Минобороны.

В использовании беспилотных аппаратов особенно заинтересована береговая охрана Латвии, так как они позволят ей намного эффективнее выполнять свои функции.

Точные сроки, когда НВС могли бы получить беспилотные аппараты, глава Минобороны пока не назвал.

Комментарии 4
леший44 минуты назад
у министра обороны нашли заболевание----это шоппинг====куда бы он не зашёл, чтобы он не увидел, ему ВСЁ хочется купить----как здорово ,что можно потратить кучу ЧУЖИХ денег и утолить свой потребительский голод-----Бергманис счастлив, лечащий врач счастлив ----только народ в печальке
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Гражданин странички44 минуты назад
Ебаныйврот, ни дохуя ли вам будет, ебаная военщина?

Детские пособия сраные 11€, а вам все деньги рекой льются? Доколе, блядь!!!
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Garik31 минуту назад
Пионерские планеры советских времен?
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