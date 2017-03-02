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Реформа госуправления будет означать закрытие отдельных учреждений и укрепление других, заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш.

В разработанном канцелярией плане реформ предусмотрено сократить число работников госуправления на 7-10% и поднять зарплаты до 80% зарплат в частном секторе.

Количество работников госуправления уменьшится примерно на 7000, правда, значительная часть сокращения - не реальные люди, а незанятые вакансии, которые Госканцелярия рекомендует ликвидировать или заморозить. В результате реформы зарплата чиновников высшего звена составит 5000 евро до уплаты налогов.

Криевиньш призывает меньше говорить о цифрах и больше об эффективности госуправления. Нужно поставить акцент на функции, заставив учреждения продумать, что они делают и нужно ли это делать, сказал он.

По мнению Криевиньша, думать о сокращении работников и закрытии отдельных учреждений должны госсекретари министерств, которые знают общую картину в своих ведомствах.

Сама Госканцелярия также готова сократить число работников на 7-10%.