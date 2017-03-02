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2 марта 2017 года на традиционной пресс-конференции всемирной образовательной акции по популяризации грамотности «Тотальный диктант» было названо имя автора текста. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

Рига и Латвия также присоединятся к мировой гуманитарной акции, которая в этом году состоится 8 апреля в 14:00. Уже известно, что в латвийской столице мероприятие пройдёт на трёх основных площадках: в актовом зале Балтийской Международной Академии (Ломоносова ¼, первый этаж) (не требуется предварительной регистрации), в 40-й школе (район центра; необходимо заранее зарегистрироваться на сайте учебного заведения) и 72-й школе (микрорайон Кенгарагс, также следует зарегистрироваться). Внимание: есть вероятность появления новых площадок в Риге. В настоящий момент известно, что Елгава, Вентспилс и Олайне также примут у себя Тотальный диктант, а с остальными городами Латвии пока проводятся переговоры.

Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Его литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью», опубликованная в журнале «Урал» в 1977 году.

Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценён критикой и вышел в финал престижного конкурса — премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года.

В 2015 году вышел роман «Зимняя дорога», в котором освещаются события Гражданской войны на позднем её этапе с подробным описанием драматического эпизода – Якутского мятежа 1922-23 годов. В произведении представляется нравственно-психологический фон противостояния генерал-лейтенанта колчаковской армии Анатолия Пепеляева и партизана-коммуниста Ивана Строда (кстати, наполовину латыша).

Напоминаем, что Тотальный диктант – это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Участие в диктанте – это оригинальный повод для того, чтобы устроить себе яркий филологический праздник и по-другому оценить богатство и разнообразие русского языка, красоту русской орфографии и пунктуации.

В ходе пресс-конференции директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала об увеличении географии проекта: 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных городов из 72 стран (важно отметить, что Литва и Исландия напишут диктант впервые).

Перед самим диктантом в разных городах мира традиционно проходят открытые уроки русского языка для всех желающих. С февраля такие очные занятия проходят уже в 85 городах России. Также по средам на сайте проекта проходят онлайн-курсы.

В Риге местным координационным штабом запланировано проведение пяти открытых интерактивных занятий, ближайшее из которых состоится в субботу 4 марта в 12:00 в конференц-зале Балтийской Международной Академии. Приглашаются все!