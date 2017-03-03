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В Риге начался снос уникальной в своём роде подземной электростанции. Излюбленное место индустриальных туристов – т.н. "Объект К", сносят буквально на ощупь, потому что планов подземных коридоров у демонтажников нет, сообщает Русское вещание LTV7.

«Объект К» (kara или военный) – такое название эта электростанция, расположенная у озера Бабелитес, получила в год постройки, 80 лет назад, в 1939 году. «Объект К» задумывался как резервная электростанция, которая могла бы обеспечить город светом в случае перебоев во время войны. Рядом с озером она расположена не случайно — его вода использовалась для охлаждения дизельных генераторов. Правда, воспользоваться станцией так и не удалось. Во время нацисткой оккупации, военные не раз её запускали, но лишь для проверки. А ближе к концу войны станцию и вовсе взорвали. Но, кое-что всё же сохранилось.

Несмотря на то что работы по демонтажу уже начались, под землёй всё ещё остаются сотни метров туннелей. И как говорят сами строители, никакого плана электростанции у них нет. Поэтому приходится работать буквально на ощупь. Чтобы снести части здания, их сначала нужно откопать. Этим сейчас и занимаются строители.

"Объем большой и толщина объёма армирована, так как построена раньше. И скажем, не всё техникой можем это выполнить, поэтому пришлось купить новые ножницы для демонтажа", - говорит руководитель демонтажных работ Витаутас Мажерис.

Историк Янис Томашевскис, который сам интересовался историей станции, удивлён происходящим.

"По-моему, это мог бы быть очень хороший объект, если бы его привели в порядок, поставили бы указатели. Потому что это показывает, что и в годы Латвийской независимости можно было построить очень современную электростанцию, которая была автоматизирована и готова к работе в любой момент", - считает он.

Территория бывшей электростанции принадлежит городу. И по словам, главы Департамента имущества Рижской думы Олега Бурова, к ним не раз поступали жалобы об опасном объекте возле озера Бабелитес.

"Мы оценивали возможность его восстановить, как культурный объект. И может там есть какая-то культурно-историческая ценность. Мы обращались к Госинспекции по охране памятников. От них получили заключение - нет, то что там сейчас находится в таком состоянии это ценности не имеет. Поэтому приняли решение о сносе", - говорит Буров.

Работы обошлись столице в 14 тысяч евро. Снос "Объекта К" должен быть завершён в мае.