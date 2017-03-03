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В конце этой недели и всю следующую по всей стране ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, прогнозирует Global Forecast System. В понедельник снег пройдет почти по всей Латвии.

В субботу и воскресение местами ожидаются дожди, в северной части страны - снег.

В понедельник на большей части Латвии может выпасть до 4 сантиметров снега.

Осадки прогнозируются и на последующие дни. В первую субботу марта ожидается температура воздуха от +3 до +8 градусов, будет дуть слабый ветер. К воскресенью станет прохладнее, а в понедельник, благодаря умеренному северо-восточному ветру, днем ожидается небольшой мороз. В дальнейшем температура повысится, но ночами ожидаются заморозки.

Из-за осадков и перепадов температур может возникать обледенение на дорогах, особенно в ночные и утренние часы.