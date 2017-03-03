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Латвия готовится приобрести первые беспилотные летательные аппараты для Национальных вооруженных сил, сообщил министр обороны Раймонд Бергманис.

"Мы уже очень близки к приобретению беспилотных летательных аппаратов, ведутся переговоры с предпринимателями. Но есть некоторые ограничения, которые необходимо соблюсти, например, получить сертификат промышленной безопасности", - сказал министр.

Такой сертификат должен иметь поставщик беспилотных аппаратов, и это является одним из основных требований к продолжению сотрудничества с Минобороны.

В использовании беспилотных аппаратов особенно заинтересована береговая охрана Латвии, так как они позволят ей намного эффективнее выполнять свои функции.

Точные сроки, когда НВС могли бы получить беспилотные аппараты, глава Минобороны пока не назвал.