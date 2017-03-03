Министр обороны: Латвии необходимо купить беспилотники (21)

фото

Общество | 3 марта 2017 года, 08:51

Латвия готовится приобрести первые беспилотные летательные аппараты для Национальных вооруженных сил, сообщил министр обороны Раймонд Бергманис.

"Мы уже очень близки к приобретению беспилотных летательных аппаратов, ведутся переговоры с предпринимателями. Но есть некоторые ограничения, которые необходимо соблюсти, например, получить сертификат промышленной безопасности", - сказал министр.

Такой сертификат должен иметь поставщик беспилотных аппаратов, и это является одним из основных требований к продолжению сотрудничества с Минобороны.

В использовании беспилотных аппаратов особенно заинтересована береговая охрана Латвии, так как они позволят ей намного эффективнее выполнять свои функции.

Точные сроки, когда НВС могли бы получить беспилотные аппараты, глава Минобороны пока не назвал.

Комментарии 21
Ellina Filinkova1 час назад
Самая первая необходимость... классно!!! Людей нет, никого нет и только беспилотники летают
1
Ответить
Крик2 часа назад
Как только во Пскове заработают РЭП всех мастей, металлолом и пластмасму можно будет спокойно собрать с земли.
1
Ответить
Katerina Igorek1 час назад
Необходимо купить мозг,и взяться за дело,а не строить иллюзии..к войне они готовятся,тут и так все ясно куча этого металла не спасет..
1
Ответить