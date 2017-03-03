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Не секрет, что уже многие годы в столице нашей страны студенты и школьники могут не только состязаться в спортивных играх, определяя самых сильных или быстрых, но и могут побороться за звание самых эрудированных!

4 марта в Институте транспорта и связи пройдёт десятый студенческий чемпионат по спортивной версии игры "Что? Где? Когда?"

Турнир носит открытый характер, то есть участвовать могут и игроки из других стран, ведь для них предусмотрен отдельный общий зачёт. В этом году ожидаются гости из Литвы и Эстонии.

Организаторами Чемпионата выступают рижский клуб знатоков Intellect, молодежная организация K.I.D. (Kultūra. Iecietība. Draudzība), и даугавпилсский клуб "Эрудит".

Значительную поддержку оказали также Рижская дума и Институт транспорта и связи. Победители же получат не только медали и памятные дипломы, но и оплаченную поездку на Кубок Европы среди студентов, который в этом году пройдёт в Минске.

Сильнейшие команды также смогут посоревноваться в игре "Эрудит-Квартет".

Зрителям и всем заинтересованным - вход бесплатный.

Расписание турнира:

11:15-11:30 Регистрация команд на "Эрудит-квартет".

11:30-12:00 Отбор на "Эрудит-квартет" для иностранных команд.

12:00-13:30 Чемпионат Латвии по "Эрудит-квартету".

13:30-13:45 Регистрация команд на ЧГК.

13:45-14:00 Открытие.

14:00-15:30 Игры I и II туров Чемпионата.

15:30-16:30 Перерыв на обед.

16:30-18:00 Игры III и IV туров Чемпионата.

18:00-18:30 Подача и разбор апелляций.

18:30-18:45* Проведение "перестрелок" (в случае необходимости).

18:45* Подведение итогов Чемпионата и награждение победителей.