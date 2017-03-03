В субботу студенты посоревнуются в спортивном "Что? Где? Когда?" (1)
Не секрет, что уже многие годы в столице нашей страны студенты и школьники могут не только состязаться в спортивных играх, определяя самых сильных или быстрых, но и могут побороться за звание самых эрудированных!
4 марта в Институте транспорта и связи пройдёт десятый студенческий чемпионат по спортивной версии игры "Что? Где? Когда?"
Турнир носит открытый характер, то есть участвовать могут и игроки из других стран, ведь для них предусмотрен отдельный общий зачёт. В этом году ожидаются гости из Литвы и Эстонии.
Организаторами Чемпионата выступают рижский клуб знатоков Intellect, молодежная организация K.I.D. (Kultūra. Iecietība. Draudzība), и даугавпилсский клуб "Эрудит".
Значительную поддержку оказали также Рижская дума и Институт транспорта и связи. Победители же получат не только медали и памятные дипломы, но и оплаченную поездку на Кубок Европы среди студентов, который в этом году пройдёт в Минске.
Сильнейшие команды также смогут посоревноваться в игре "Эрудит-Квартет".
Зрителям и всем заинтересованным - вход бесплатный.
Расписание турнира:
11:15-11:30 Регистрация команд на "Эрудит-квартет".
11:30-12:00 Отбор на "Эрудит-квартет" для иностранных команд.
12:00-13:30 Чемпионат Латвии по "Эрудит-квартету".
13:30-13:45 Регистрация команд на ЧГК.
13:45-14:00 Открытие.
14:00-15:30 Игры I и II туров Чемпионата.
15:30-16:30 Перерыв на обед.
16:30-18:00 Игры III и IV туров Чемпионата.
18:00-18:30 Подача и разбор апелляций.
18:30-18:45* Проведение "перестрелок" (в случае необходимости).
18:45* Подведение итогов Чемпионата и награждение победителей.