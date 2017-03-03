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За необоснованное получение пособия на общую сумму 336 евро, Государственное агентство социального страхования (ГАСС) требует взыскать с получателя почти в два раза больше. Об этом в передаче Bez Tabu рассказала Алисе Ребока, получившая письмо от судебного исполнителя.

"В марте и апреле 2016 года женщина получала пособие по безработице, которое ей не полагалось, так как в начале марта она зарегистрировалась в Службе государственных доходов (СГД) как микропредприятие и автоматически стала работодателем", - отметила представитель агенства Ивета Дайне.

Как поясняет сама Алиса Ребока, на консультации в СГД она поинтересовалась отменой статуса безработного, если она станет владелицей микропредприятия. Ей объяснили, что статус не изменится, и лишь когда будут доходы, необходимо сообщить в Государственное агентство занятости (ГАЗ), и статус снимут.

По словам женщины, в мае, выполняя рекомендации СГД, она сообщила в ГАЗ о первых доходах и лишилась статуса безработного. Теперь же у нее заблокированы все банковские счета и испорчена кредитная история.

В сложившейся ситуации она винит чиновников СГД, которые ей не объяснили, что о своем статусе надо сообщать в ГАЗ не тогда, когда будут доходы, а в момент регистрации микропредприятия.

В свою очередь, представители СГД считают, что ошибок в их работе не было.

"Когда изменился статус необходимо было обратиться в ГАЗ, а о самом пособии в ГАСС. Информации о том, как информация была преподнесена у меня нет, но я уверена, что именно так и было сказано на консультации", - сообщила главный налоговый инспектор отдела налогов с физических лиц налогового управления СГД Мария Радзюшонока.

Женщина рассказала, что выслала письмо с объяснениями ситуации, но представитель агенства опроверг эту информацию.

"Мы прислали оповещение о переплате пособия еще в октябре, и только в феврале начали взыскание долгов. До этого момента можно было договориться об оплате по частям, или оспорить решение суда. Никаких писем с объяснением ситуации мы не получали", - пояснила пресс-секретарь ГАСС Ивета Дайне.

Как писал Mixnews ранее, безработным придется в обязательном порядке проходить курсы по финансовой грамотности. Об этом в феврале этого года сообщил министр благосостояния Янис Рейрс комментируя изменившийся порядок получения пособия по безработице.