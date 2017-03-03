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Портал pietiek.com опубликовал несколько видео, на которых в самом нелестном виде предстает депутат Сейма Артус Кайминьш. На некоторых кадрах народный избранник выглядит так, будто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения или под воздействием каких-то других одурманивающих веществ. В другом сюжете депутат крайне высокомерно и вызывающе себя ведет в некоем заведении.

Сам портал так комментирует опубликованные ролики: "Прекрасно известна всепоглощающая, хотя и приутихшая в последнее время страсть Кайминьша снимать на видеокамеру все, что только возможно. А сейчас некая персона, вероятно, из тех, кому народный избранник доверяет, предоставила в наше распоряжение внушительную коллекцию ярких и увлекательных видеозаписей, снятых, по большей части, самим депутатом. В главных ролях, тоже, преимущественно он сам. Мы публикуем самые выдающиеся из них. Что же касается оставшихся, почти пятидесяти роликов, то тут еще надо подумать, будут ли эти, порою трогательные, а порою вызывающие тошноту записи, большинству наших читателей по душе".

Напомним, депутат Сейма Артус Кайминьш уже не в первый раз оказывается в центре скандалов. Его поведение всегда вызывало общественный резонанс, а, например, Айвар Лембергс в интервью радио Baltkom даже заявил, что тот "идиот, придурок и полный ноль".