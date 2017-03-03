Общество |

На парковочном месте бывших президентов Латвии Вайры Вике-Фрейберги и Гунтиса Улманиса на улице Элизабетес в Риге оставляет автомобиль сотрудник посольства России. Об этом сообщил журналист портала Skaties.lv Урмас Канал.

Он дождался хозяина автомобиля и попытался узнать, почему он оставляет свою машину на месте бывших президентов.

"Добрый день, скажите, почему вы поставили машину на это место?", - обратился Канал к мужчине, однако тот не захотел отвечать и пригрозил вызвать полицию за вмешательство в частную жизнь.

Как утверждает журналист Skaties.lv, доказательством того, что хозяин автомобиля является сотрудником посольства России, является номер машины, который начинается с номера 33.

"Номера машин американских дипломатов начинаются с цифры 5, немецких - 1, французских - 4", - отмечает Канал.

Он также замечает, что водителю не грозит штраф, потому что машина защищена дипломатическим иммунитетом.