СМИ: работник посольства РФ паркуется на месте экс-президентов Латвии (20)
На парковочном месте бывших президентов Латвии Вайры Вике-Фрейберги и Гунтиса Улманиса на улице Элизабетес в Риге оставляет автомобиль сотрудник посольства России. Об этом сообщил журналист портала Skaties.lv Урмас Канал.
Он дождался хозяина автомобиля и попытался узнать, почему он оставляет свою машину на месте бывших президентов.
"Добрый день, скажите, почему вы поставили машину на это место?", - обратился Канал к мужчине, однако тот не захотел отвечать и пригрозил вызвать полицию за вмешательство в частную жизнь.
Как утверждает журналист Skaties.lv, доказательством того, что хозяин автомобиля является сотрудником посольства России, является номер машины, который начинается с номера 33.
"Номера машин американских дипломатов начинаются с цифры 5, немецких - 1, французских - 4", - отмечает Канал.
Он также замечает, что водителю не грозит штраф, потому что машина защищена дипломатическим иммунитетом.
Я из принципа приеду и постою там