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В рижском микрорайоне Иманта возобновлена подача электричества. Об этом сообщает компания Sadales tīkls.

Informējam, ka elektroapgāde Rīgā, Imantā visiem klientiem ir atjaunota! — Sadales tīkls (@Sadalestikls) March 3, 2017

Ранее стало известно, что в работе электросети произошел технический сбой, в результате чего около 1500 жителей проспекта Курземес, улиц Имантас, Кооператива и Прогреса остались без электричества.