Подача электричества в микрорайоне Иманта возобновлена
Общество | 3 марта 2017 года, 15:06
В рижском микрорайоне Иманта возобновлена подача электричества. Об этом сообщает компания Sadales tīkls.
Informējam, ka elektroapgāde Rīgā, Imantā visiem klientiem ir atjaunota!— Sadales tīkls (@Sadalestikls) March 3, 2017
Ранее стало известно, что в работе электросети произошел технический сбой, в результате чего около 1500 жителей проспекта Курземес, улиц Имантас, Кооператива и Прогреса остались без электричества.