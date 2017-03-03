Подача электричества в микрорайоне Иманта возобновлена

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Общество | 3 марта 2017 года, 15:06

В рижском микрорайоне Иманта возобновлена подача электричества. Об этом сообщает компания Sadales tīkls.

Ранее стало известно, что в работе электросети произошел технический сбой, в результате чего около 1500 жителей проспекта Курземес, улиц Имантас, Кооператива и Прогреса остались без электричества.

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