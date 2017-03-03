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Более половины - 57% - опрошенных жителей Латвии считают главной проблемой ЕС в данный момент иммиграцию, свидетельствует сообщение "Евробарометра" о Латвии.

В ЕС в среднем этот показатель составляет 45%.

Граждане Латвии и других стран ЕС считают важнейшими проблемами ЕС иммиграцию и терроризм. Эти проблемы они назвали важными также весной прошлого года.

Терроризм главной проблемой в Латвии назвали 45% респондентов, а во всем ЕС - 32%.

На уровне государства жители Латвии считают важнейшей проблемой систему здравоохранения и социального ухода (42%), безработицу (30%). В других странах ЕС 30% респондентов назвали главной проблемой страны безработицу, 26% - иммиграцию.

Важнейшими личными проблемами 35% опрошенных жителей Латвии назвали рост цен, инфляцию и дороговизну жизни, еще 35% - систему здравоохранения и социального ухода.

В 2016 году доверие латвийцев к отдельным СМИ (печатным, прессе, радио и соцсетям), армии, правительству и Сейму возросло, а к суду и латвийской судебной системе упало.

ЕС в Латвии доверяют 45% граждан - больше, чем в ЕС в среднем, где этот показатель составляет 36%.

26% граждан Латвии считают, что дела в стране движутся в правильном направлении, 54% - что в неправильном. Продвижение дел в ЕС правильным считают 30% латвийцев.

Ценностями, характеризующими ЕС, 40% опрошенных назвали права человека, 34% - мир, 30% - демократию, 25% - свободу личности.

Опрос "Евробарометр 86" проводился в Латвии 5-14 ноября 2016 года, в нем участвовали 1007 граждан Латвии старше 15 лет.