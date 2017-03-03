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Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО) планируется ликвидировать с 7 сентября, свидетельствует проект распоряжения, поданный на рассмотрение в Кабинет министров.

Проект распоряжения предусматривает с 7 сентября 2017 года ликвидировать РАПУО, присоединив ее к Латвийскому университету (ЛУ).

Правительство планирует рассмотреть этот вопрос 7 марта.

Как поясняет Министерство образования и науки (МОН), после присоединения РАПУО к ЛУ всем студентам РАПУО будет обеспечена непрерывность учебного процесса и неизменность условий финансирования учебы на протяжении всего времени обучения.

В понедельник, 6 марта, в 11.30 на пресс-конференции в МОН министр образования и науки Карлис Шадурскис и заместитель госсекретаря МОН Агрита Киопа проинформируют о поданном в правительство проекте распоряжения и о дальнейшем процессе присоединения РАПУО к ЛУ.

В результате реорганизации ЛУ перенимает функции, права, обязанности, требования, финансовые средства РАПУО и имеющуюся в ее распоряжении недвижимость - земельный участок на ул. Юрмалас гатве, 60 в Риге, имущество, делопроизводство и архив, а также трудовые правовые отношения с академическим и общим персоналом РАПУО.

ЛУ не перенимает те функции, права, обязанности, требования, финансовые средства, имущество (за исключением недвижимого), делопроизводство и архив РАПУО, которые относятся к программам обучения, реализацию которых перенимает Латвийская музыкальная академия им. Язепа Витолса, а также трудовые правовые отношения с участвующим в реализации этих программ обучения академическим и общим персоналом РАПУО.

С общим персоналом, обеспечивающим сейчас центральное руководство РАПУО, в количестве восьми человек ЛУ прекращает трудовые правовые отношения или предложит им другие должностные места в ЛУ в соответствии с законом о труде.

РАПУО была основана в мае 1994 года. У академии имеется восемь филиалов в различных регионах Латвии - Алуксне, Бауске, Цесисе, Екабпилсе, Кулдиге, Мадоне, Тукумсе и Вентспилсе. Осуществление их программ обучения, согласно проекту распоряжения, тоже перенимает ЛУ.

фото: Paula Čurkste/LETA