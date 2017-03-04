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Вопрос о том, когда в Кенгарагс начнут ходить новые трамваи очень часто задают жители не только района Кенгарагс, но и других, куда протянуты трамвайные линии. В Рижской думе решили ответить на этот вопрос, а также рассказали, какие новые маршруты могут появиться в ближайшее время.

Сейчас низкопольные трамваи, в первую очередь, курсируют на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком, в два района – в Межапарк и Юглу.

Для того, чтобы запустить низкопольные трамваи по другим маршрутам не достаточно только закупить новые трамваи и обучить водителей управлять ими. Для этого необходимо перестроить трамвайную инфраструктуру, в том числе отдельные перекрестки, изменить повороты контактной сети под другим углом, чтобы в них могли вписаться низкопольные трамваи из трех или даже четырех секций и едут с пантографом.

К тому же необходимо полностью заменить контактную сеть, или, проще говоря, провода над рельсами. Этой весной такая перестройка будет сделана по 4-му маршруту, курсирующему в Иманту.

Сразу за 4-м трамваем в рабочем графике стоит перестройка путей для 5-го маршрута, а затем – Кенгарагс. Там, ориентировочно к 2019-2020 году, также проведут полную перестройку инфраструктуру, поменяют рельсы и контактные линии, постепенно их подстроив под низкопольные трамваи. Однако точную дату, когда в Кенгарагс начнет курсировать низкопольный трамвай, назвать еще трудно.

Источник: riga.lv