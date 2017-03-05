Общество |

Дом известной латвийской художницы Джеммы Скулме в Межапарке — одновременно и ее мастерская, и хранилище работ. Строить его начали почти 60 лет назад. В последние годы налог на недвижимость стремительно рос: в 2017-м сумма почти достигла 3500 евро в год. Чтобы оплатить счет, пришлось продать семейные реликвии, пишет портал lsm.lv со ссылкой на LTV.

Джемма Скулме, которая "и в 90 всё ещё оптимистка", называет дом в Межапарке своим духовным пространством. Здесь рождаются идеи и вдохновение. Большая роль и у сада, окружающего дом, который Скулме вместе с родителями начала строить в 1958 году. В те времена Межапарк был рабочим районом с гораздо большей, чем сегодня, плотностью населения.

Однако за последние 20 лет ситуация изменилась: по мере роста цены сделок с близлежащими зданиями, существенно выросли налоги и для тех, что здесь живет десятилетиями и продавать собственность не собирается.

Стоимость квадратного метра земли в некоторых местах Межапарка составляет от 70 до 100 евро, однако даже в пределах нескольких кварталов она может колебаться — на противоположной стороне улицы она достигает 180 евро. Во многих местах кадастровая стоимость, на основании которой рассчитывается налог, уже сейчас близка к рыночной, что влияет и на сумму налога.

"Только налога насчитали 3 490 евро, в месяц выходит 291 евро. Нас шестеро. Трое из нас — пенсионеры, и двое из них — с очень маленькими пенсиями. А остальные еще растут, учатся", — рассказала Скулме.

"Мы были вынуждены расстаться с нескольким семейными реликвиями, чтобы заплатить и налог, и за дом. Фарфор, который дед покупал, который ему дарили", — рассказал сын художницы Юрис Димитерс.

За последние три года сумма действительно существенно изменилась: 2 240 евро в 2015 году, через год уже 3009 евро, а в нынешнем году — почти 3,5 тысячи.

Министерство юстиции указывает, что в прошлом году база кадастровой стоимости не менялась и в таком сильном приросте суммы налога виновата Рижская дума.

"Необходимо считаться с тем, что ставка с 1% поднята до 1,5%. Так что, даже если стоимость земли была одинаковой, такое изменение ставки означает внушительный счет. И если самоуправление не предусмотрело никаких скидок, разумеется, окончательная сумма вырастает на 50%", — заявила LTV заместитель госсекретаря Минюста Лайла Мединя.

В отличие от Юрмалы, где "исконные" жители получают 70-процентную скидку, рижане, у собственности которых в предыдущие годы значительно выросла кадастровая стоимость, с помощью налога фактически выдавливаются из города, утверждает LTV. В муниципальном Управлении доходов говорят — решения о предоставлении скидок рижанам "со стажем" пока нет.

"Люди долгие годы живут и в многоквартирных домах в историческом центре. Тогда скидки придется применять ко всем, что окажет очень большое влияние на бюджет. Но в любом случае депутаты думы могут принять такое решение", — пояснил начальник Управления доходов самоуправления Рижской думы Илмар Зиедонис.

Минюст же указывает на право самоуправлений применять скидки к различным группам жителей. До сих пор в силе остается политическое решение — проводить, по сути, 119 (по числу самоуправлений) налоговых политик.

Налог должен быть таким, чтобы его можно было заплатить, соглашаются в Минюсте. Однако решения, позволяющего этого добиться, до сих пор нет.

"Дискуссии продолжаются. Дискутируя с министром, мы заключили, что самым правильным будет не менять базу кадастровой стоимости до 2019 года", — указала Мединя.

Эта "мирная передышка" даст время обсудить все вопросы, в том числе и политику в отношении единственного жилища, и исправить все огрехи в методике расчета кадастровой стоимости. Однако это не означает, что в следующем году сумма налога на недвижимость не вырастет. Повышение, вероятнее всего, затронет людей, живущих в домах, построенных после 2000 года.

Художница Джемма Скулме, критикуя постоянный рост налога, говорит — для духовного развития обществу необходима среда, в которой нет нужны непрерывно беспокоиться и "жить в стрессе по поводу того, что же будет дальше". С вопросом "каким будет налог на недвижимость в будущем году", в Управление доходов самоуправления Рижской думы горожане обращаются не реже раза в день. Им неясна политика в отношении этого сбора. Для одних он не меняется, для других за считанные годы увеличивается в несколько раз. Ответственные инстанции, однако, не обещают на ближайшие годы стабильной ставки, на которую можно было бы рассчитывать.