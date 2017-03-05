Общество |

Фото Sputnik/Leta/Scanpix

Опубликованное на Youtube видео с выступлением в шоу "Минута славы" танцора-инвалида Евгения Смирнова и последующие замечания членов жюри в адрес участника вызвали возмущение в Интернете, сообщает Topnews.

Судья шоу "Минута славы" Рената Литвинова в прямом эфире унизила участника-инвалида, назвав его "ампутантом" и предложила ему пристегнуть вторую ногу.

На этот раз член жюри высказалась о танцоре Евгении Смирнове, который в результате ДТП потерял ногу, однако это не помешало ему продолжать жить и заниматься любимым делом. Ранее он также принимал участие с известном танцевальном проекте "Танцы" на ТНТ. Сейчас он часто выступает во многих городах страны, поддерживая людей с ограниченными возможностями.

"Я отношусь к нелюбимцам публики и пойду дальше по этому пути. Есть запрещённые приёмы: когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать "нет". С одной стороны, это великий подвиг, человек смог преодолеть то, что другие не могут преодолеть. С другой стороны, меня очень задевает, что в искусстве используются такие приёмы. Я, конечно, восхищён, но я буду голосовать против", - заявил Владимир Познер.

"Я знаю, что в нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Наверное, это главная причина, по которой вы должны быть в проекте. Может, вам пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему", - сказал Литвинова.

Танцор и его партнерша были шокирована такими высказываниями и Евгений категорически от такого "предложения" отказался.

"Я, конечно, извиняюсь, я ничего не эксплуатирую, — ответил Евгений. — Я был по жизни танцором, и если будут какие-то добавочные элементы, то вот это как раз будет приём. Я танцую так, как я живу!", - заявил он.

"Это не тот случай, когда давят на жалость. Это, когда человек продолжает жить полной жизнью и доказывает всем остальным более слабым, как надо это делать. Поэтому я говорю "ЗА"", - таким образов прокомментировал номер еще один член жюри Сергей Светлаков.

"Он танцевал как танцор, а не как калека. Он сделал то, что многие и с двумя ногами не могут. Это не только подвиг, но и близко к искусству", - заключил Сергей.