Общество |

В будущем Латвия все чаще будет сталкиваться с нехарактерными для ее территории экстремальными погодными условиями, говорится в исследовании "Сценарии климатических изменений в Латвии", подготовленном Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Об этом свидетельствуют анализ текущих и предыдущих погодных условий и прогнозы климатических изменений в будущем, говорится в исследовании. Данные, полученные в результате этого анализа, демонстрируют ярко выраженную тенденцию к значительной перемене климата и указывают на то, что климатические изменения могут носить экстремальный характер.

Средняя температура воздуха в Латвии продолжает повышаться, и самые значительные изменения произошли в зимний сезон и на востоке Латвии.

Также прогнозы ЛЦОСГМ свидетельствуют о повышении максимальных и минимальных температурных значений. То есть зимой существенного повысятся минимальные температурные значения, а летом - максимальные температурные значения.

Изменения температурных значений повлияют на частоту и продолжительность периодов жары, а также число тропических ночей и летних дней. Вместе с тем сократится число морозных дней и дней без оттепели. Повышение температуры воздуха существенно повлияет на продолжительность периода вегетации. К концу столетия он может увеличиться примерно на один-два месяца.

Чтобы снизить климатические риски и возможные последствия, важно своевременно подготовить и ввести адаптационные мероприятия во всех сферах народного хозяйства, отмечается в исследовании. Не менее важно своевременно обеспечить в Латвии развитие экономики с наименьшим объемом выбросов парниковых газов.

Подготовка исследования велась на средства финансового инструмента Европейской экономической зоны в рамках программы "Национальная климатическая политика" на 2009-2014 гг.