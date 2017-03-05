Проституткой в Латвии можно будет стать только после 25 лет (17)

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Общество | 5 марта 2017 года, 16:57

Рабочая группа Министерства внутренних дел предлагает повысить возраст, с которого проститутки смогут легально предоставлять сексуальные услуги.

Рабочая группа МВД предлагает повысить возраст, с которого проститутки смогут предоставлять сексуальные услуги, с нынешних 18 лет до 25 лет.

"Нынешним законодательством государство дает сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законного заниматься проституцией. Если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни", - поясняет руководитель рабочей группы, госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

В Латвии проституция узаконена, запрещено сутенерство и тому подобные действия.

Комментарии 17
леший1 час назад
облико морале нашего хутора----рабочая группа с заниженной социальной ответственностью!
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Крик1 час назад
Промышленная индустрия проституции - единственная надежда латвийской (Нокии).
Как же вы латыши с этим позором жить то собрались?
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Alex Roskoshniy52 минуты назад
Ничего не будет. Для солдат США уже ввели антиуголовную отвенственность.
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