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Строительство комплекса активного отдыха и спорта на улице Кр. Барона, 116A Рижскому самоуправлению обойдется в более чем 5 млн евро, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Строительство комплекса пройдет в два этапа, поэтому департамент собственности Рижской думы объявил два конкурса. Один - на строительство стадиона и благоустройство прилегающей территории. Второй – только на благоустройство территории: создание игровой площадки на территории Рижской центральной гуманитарной средней школы на улице Кр. Барона, 116A.

Во втором закупочном конкурсе победило ООО Jūrmalas mežaparki, которое окажет услуги на сумму 2 012 796 евро.

В свою очередь в конкурсе на строительство стадиона победила компания LNK Industries Partnership, которая окажет услуги на 3 137 780 евро. Ранее предполагалось, что весь проект обойдется самоуправлению в 2,5-3 млн евро.