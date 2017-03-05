Рига заплатит за новый стадион больше 5 миллионов евро (6)

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Общество | 5 марта 2017 года, 18:37

Строительство комплекса активного отдыха и спорта на улице Кр. Барона, 116A Рижскому самоуправлению обойдется в более чем 5 млн евро, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Строительство комплекса пройдет в два этапа, поэтому департамент собственности Рижской думы объявил два конкурса. Один - на строительство стадиона и благоустройство прилегающей территории. Второй – только на благоустройство территории: создание игровой площадки на территории Рижской центральной гуманитарной средней школы на улице Кр. Барона, 116A.

Во втором закупочном конкурсе победило ООО Jūrmalas mežaparki, которое окажет услуги на сумму 2 012 796 евро.

В свою очередь в конкурсе на строительство стадиона победила компания LNK Industries Partnership, которая окажет услуги на 3 137 780 евро. Ранее предполагалось, что весь проект обойдется самоуправлению в 2,5-3 млн евро.

Комментарии 6
Крик1 час назад
Смотрите как "хорошо", строится "Акрополис", построят стадион для пенсионеров и будущих отъезжающих - лепота. Хоть бы раз построили завод и порадовали оставшихся, сдохните ведь сами в своих спорт комплексах. Вся (л)атвия уже в Риге живёт, хуторята все подвалы уже наполнили собой и своими детьми, шуты млять гороховые.
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упс50 минут назад
в городах, говорят, раньше люди жили.
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12341 час назад
Где где и так по моему понятно где!
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