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Применение ртути ограничат еще более строго, и это значительно повлияет, в частности, на зубоврачебную отрасль, пишет портал skaties.lv со ссылкой на LNT.

Сейчас Евросоюз, и Латвия вместе с ним, стремятся серьезно ограничить использование ртути, опасной для окружающей среды и людей.

Уже долгое время в аптеках невозможно купить ртутные градусники, а c 2020-го года будет полностью исключено, или максимально снижено использование ртути во всех производимых и продаваемых в Европе устройствах.

Изменения коснутся и зубоврачебной области, где ртуть входит в состав т.н. амальгамы, которую мы знаем, как "серебряные пломбы". Уже сейчас правила предусматривают, что в кабинетах стоматологов амальгама может использоваться только в капсулах, а работники практик обязаны обеспечивать ее безопасный сбор и утилизацию.

"Известно, что срок службы пломбы из амальгамы – 15-20 лет, композитной пломбы – 5 лет. Поэтому, за то время, что стоит одна амальгама, мы успеваем сменить 3-4 композитных пломбы. Принимая во внимание распространенность кариеса нам очень важна долговременность результатов нашей работы", - рассказал главный специалист по стоматологии Центра по контролю и профилактике заболеваний Андис Паэглитис.

В Латвии планируют не отказываться от пломб из амальгамы настолько долго, насколько это позволят правила Евросоюза.