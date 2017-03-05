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Российская журналистка Анастасия Миронова на своей страничке в социальной сети Facebook поделилась своими нелестными впечатлениями о местных русских в Эстонии, пишет портал narvacity.ee.

"Европейцами в Эстонии смотрятся только эстонцы. И туристы. Среди местных русских исключения крайне редки и все они встречаются в основном среди молодежи околошкольного возраста", — пишет Миронова.

По ее мнению, "русские люди в Таллине, даже посреди всего этого средневекового великолепия, смотрятся, как жители российской провинции в 90-х".

"Чудовищная отсталость во всем: одежде, речи, питании. Люди выглядят очень отстало, очень неразвито", — написала журналистка.

"У них китайские мешковатые стретч-джинсы, женщины часто носят кожаные плащи как по моде 20-летней давности. Плохая кожа, рыхлые поры, кривые зубы, отечность, дурные прически. Русских женщин 40+ можно узнать по дурацким шляпам. Эти шляпы и гоп-стоп шапки продают с лотков во всех торговых центрах. Русские же и продают", - продолжила она.

По ее словам, в целом русские производят здесь впечатление людей неблагополучных. Уборщица в хостеле — русская. Билетерши в туалетах — русские. Русские парни все время ходят с какими-то тяжелыми сумками, нервно разговаривают по телефону, куда-то торопятся. Русские ездят на плохих машинах. В супермаркетах они набирают плохую еду. Из успешных русских здесь, наверное, только деятели культуры и политические эмигранты новой волны.

"Откуда такая периферичность? Я думаю, это как раз последствия национальной и языковой политики Эстонии. Деление на граждан-неграждан, языковая полиция, привели к тому, что сотни тысяч русских превратились в стране в людей второго сорта. Очень горько смотреть на это" — подытожила она.