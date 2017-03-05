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Литовский Сейм весной рассмотрит предложение, согласно которому медицинские препараты можно будет продавать не только в аптеках. Несколько сетей бензоколонок уже готовятся к расширению ассортимента товаров, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

На нескольких заправочных станциях уже сейчас можно приобрести лекарственные средства: лейкопластыри, активированный уголь, леденцы от боли в горле и витамины. Представители Литовского союза АЗС утверждают, что на бензоколонках можно было бы торговать и отпускаемыми без рецепта лекарствами. По их мнению, это было бы полезно для клиентов, которые могли бы их приобрести после завершения рабочего времени аптек.

Министерство здравоохранения Литвы отмечает, что поправки к Закону о фармацевтике помогут снизить концентрацию рынка аптек. Против этих предложений выступают некоторые фармацевты. Они утверждают, что увеличится число случаев отравления лекарственными средствами, потому что правильно информировать об их использовании могут только квалифицированные фармацевты.