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Фото/riga.lv

Портал riga.lv рассказал, когда новые низкопольные трамваи начнут курсировать по всей Риге, и какие новые маршруты могут появиться в ближайшее время.

Сейчас низкопольные трамваи в первую очередь курсируют на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком, в два района – в Межапарк и Юглу. Как информирует Рижская дума, для того, чтобы запустить низкопольные трамваи по другим маршрутам недостаточно просто закупить новые трамваи и обучить водителей управлять ими. Для этого необходимо перестроить трамвайную инфраструктуру, в том числе отдельные перекрестки, поменять углы поворотов, чтобы в них могли вписаться низкопольные трамваи из трех или даже четырех секций.

Кроме того необходимо полностью заменить контактную сеть, или, проще говоря, провода над рельсами, ведь новые трамваи оборудованы не одним "рогом", как старые, а контактным устройством совсем другой системы - пантографом.

Этой весной такая перестройка будет сделана по 4-му маршруту, курсирующему в Иманту.

Сразу за 4-м трамваем в рабочем графике стоит перестройка путей для 5-го маршрута, а затем – пути в Кенгарагс. Там, ориентировочно к 2019-2020 году, также проведут полную перестройку. Поменяют рельсы и контактные линии, постепенно подстроив их под низкопольные трамваи. Однако точную дату, когда в Кенгарагс начнет курсировать низкопольный трамвай, назвать еще трудно.

Параллельно развивается проект трамвайной линии, котораяпойдет через район улицы Сканстес. Он позволит развить не только круговое трамвайное сообщение в центре города, но и создать новые маршруты. Например, продлить трамвайную линию до Пурвциемса. Этот проект нельзя осуществить без расширенной трамвайной сети в городе. Ведь существующая сейчас рельсовая дорога на улице Барона не сможет дополнительно принять то огромное количество пассажиров, которое появится, если по ней пустить еще и трамвай до Пурвциемса, в котором проживает около 70 000 человек.