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Сегодня с утра снег и обледенение затрудняют движение по большинству автодорог страны, информирует Latvijas valsts ceļi.

По главным дорогам страны движение осложнено в направлении Айнажи от Берги до Саулкрасти, в Сигулдском направлении от Риги до Вириеши и от поворота на Алуксне до Вецлайцене, в Валмиерском направлении от Мурьяни до Валмиеры, а также на Рижской окружной дороге. На региональных дорогах движение осложнено по всей Латвии, кроме окрестностей Бауски.

С осложненными условиями езды придется считаться водителям также на Баусском направлении от Риги до Иецавы, на Лиепайском до Руцавы, на Вентспилсском от Кудры до Усмы.

Заснеженные и обледеневшие поверхности дорог обрабатываются противоскользящими материалами. На работах по расчистке дорог задействовано 186 единиц техники зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.

Согласно метеопрогнозам, сегодня днем на большей территории Латвии ожидается снегопад, в первой половине дня - небольшой, но к вечеру, начиная с южных районов, все более интенсивный, снизится также видимость. Вечером в южных и восточных районах страны толщина снежного покрова увеличится на 6 см, на отдельных направлениях обледенеют дороги.

Во время снегопада видимость на дорогах ухудшится, поэтому автоводителей призывают быть бдительными и внимательными, а также выбирать соответствующую погодным условиям скорость и манеру езды.