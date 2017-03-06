Владельцы Audi ответили клубу Mercedes и устроили в Риге свой флешмоб (+ОПРОС) (2)

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Общество | 6 марта 2017 года, 09:22

Фан-клуб автомобилей марки Audi решил ответить устроенному владельцами автомобилей Mercedes-Benz несколько недель назад флешмобу.

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Так, на этих выходных на бывшем летном поле на Румбуле 155 фанатов Audi выстроили из своих транспортных средств эмблему марки.

Как пишет Feniks Fun, в ближайшее время уже видимо начнется вполне себе положительное состязание между владельцами разных марок автомашин.

Фото: AUDI Latvija fanu lapa

Комментарии 2
Крик54 минуты назад
Потом собируться VW, потом Хонда, потом Хюндай, Ситроен, потом мотоциклы, скутера, велосипедисты, доски, конькиносители и последними будут видимо пешеходы которые хотят купить всё это.
Люди - вы сумашедшие???
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Сузуковод53 минуты назад
Эй, а где другие марки?
Почему в опросе только немецкие вёдра?
Где моя Сузучка?
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