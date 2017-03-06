Владельцы Audi ответили клубу Mercedes и устроили в Риге свой флешмоб (+ОПРОС) (2)
Общество | 6 марта 2017 года, 09:22
Фан-клуб автомобилей марки Audi решил ответить устроенному владельцами автомобилей Mercedes-Benz несколько недель назад флешмобу.
Так, на этих выходных на бывшем летном поле на Румбуле 155 фанатов Audi выстроили из своих транспортных средств эмблему марки.
Как пишет Feniks Fun, в ближайшее время уже видимо начнется вполне себе положительное состязание между владельцами разных марок автомашин.
Фото: AUDI Latvija fanu lapa
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