Общество |

Фан-клуб автомобилей марки Audi решил ответить устроенному владельцами автомобилей Mercedes-Benz несколько недель назад флешмобу.

Так, на этих выходных на бывшем летном поле на Румбуле 155 фанатов Audi выстроили из своих транспортных средств эмблему марки.

Как пишет Feniks Fun, в ближайшее время уже видимо начнется вполне себе положительное состязание между владельцами разных марок автомашин.

Фото: AUDI Latvija fanu lapa