Газета: при Ушакове латышей в Риге стало больше, русских - меньше (12)

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Общество | 6 марта 2017 года, 11:00

Осуществленные мэром Риги Нилом Ушаковым мероприятия по привлечению декларированных в столице жителей увеличило количество латышей в Риге. При этом количество русскоязычных жителей по сравнению с предыдущими выборами в самоуправления уменьшилось. Об этом сообщает Diena со ссылкой на программу Ziņu TOP 10 телеканала LNT.

В 2013 году рижское самоуправление сообщило о повышении цен на билеты в общественном транспорте для людей, не задекларированных в Риге. Это имело эффект – большое количество жителей Латвии декларировались в Риге, отмечает LNT. В 2016 году рижские власти снова попытались пополнить число декларированных в столице жителей, увеличив налог на недвижимость для незарегистрированных в городе жителей. На этот раз эффект был еще более ощутим – в течение года население Риги увеличилось на 7000 человек, сообщает Ziņu TOP 10.

«Наши действия были направлены на то, чтобы человек, который фактически живет и работает в Риге, но по каким-то причинам задекларирован в другом самоуправлении, сделал то, чего требует закон – декларировался там, где он живет. Судя по всем показателям, количество таких людей выросло», - заявил Ушаков.

Между тем, как отмечает LNT, большинство новых зарегистрированных в Риге жителей являются латышами. Из-за этого партия «Согласие» может получить на предстоящих летом выборах меньше голосов, утверждает программа.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в начале февраля участвовать в муниципальных выборах были готовы 428 тысяч рижан, что примерно на 13 500 человек больше, чем на прошлых выборах. Количество латышей, задекларированных в Риге за четыре года выросло на 14 тысяч человек, русскоязычных жителей – уменьшилось на 10 тысяч человек.

Комментарии 12
Ага1 час назад
Ушаков-то тут причем? Это государственная политика такая уничтожения нации - провинция съезжается в Ригу, так как в провинции выжить и заработать уже практически невозможно, а из Риги освоившись и поработав и заработав на билет - валят в Европу.
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12341 час назад
Ну не знаю,я сколько замечал русскую речь на улицах,и в транспорте слышишь гораздо чаще нежели Латышскую,да даже если это так, было-бы чем гордится,Латыши как в прочем и русские кто с головой дружит,прекрасно понимают что в такой стране как Латвия с таким правлением ловить не чего,они тут год какой от силы проживут,поймут что в Латвии за все время пока их не было не черта не изменилось в лучшею сторону,и уедут обратно,так что гордится тут не чем )
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Патриот 1 час назад
Он че их настрогал что ли ?! Что за чушь! Просто вернулись крысы бежавшие с тонущего корабля, как правило в основном латыши.
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