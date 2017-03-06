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В Латвии есть 26 автоводителей, которые постоянно нарушают скоростной режим на дороге. Об этом, как пишет Kasjauns, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Во главе списка нарушителей значится водитель, который превысил скорость 58 раз. В CSDD также рассказали о владельце автомобиля Mercedes, который должен оплатить штраф в 540 евро, так как вместо разрешенных 50 км/ч он ехал со скоростью 148 км/ч.

Как отмечает замдиректора CSDD Гирт Рорбакс, в особую категорию можно отправить "психически нездоровых" нарушителей скоростного режима.

"Да, пунктов нет, есть только большой штраф. Такие водители совершают большой платеж за превышение скорости. Мне хочется спросить, что у них с психикой", - говорит заместитель директора CSDD Гирт Рорбакс.

Всего за текущий год выписано уже 49 тыс протоколов, что значительно больше, чем за тот же период 2016 года. Общая сумма выписанных штрафов превысила 2 млн евро, 40% уже оплачено.

Чаще всего за превышение скорости наказывают водителей автомашин Mercedes, BMW, Ferrari и Porsche.

Абсолютный рекорд принадлежит водителю Porsche Panamera, который вместо разрешенных 90 км/час ехал со скоростью 194 километра в час. За это нарушение ему был выписан штраф на 360 евро. Такой же штраф достался владельцу BMW X5, который ехал вместо 70 км/час со скоростью в 189 км/час.

Тем не менее, большинство нарушений фиксируют не стационарные, а передвижные фоторадары.

Напомним, стационарные фоторадары появились в Латвии два года назад. Недавно были установлены два новых — на Островном мосту. С 25 января они уже успели зафиксировать 2393 нарушения в направлении ул. Мукусалас и 1876 — в сторону ул. Маскавас.

Как писал Mixnews ранее, сейчас на латвийских дорогах установлено 40 стационарных фоторадаров, в 2017 году планируется подключить еще 20, в 2018 году — еще 40.

Также в распоряжении дорожников 15 мобильных фоторадаров, а с лета дороги Латвии будут патрулировать 40 нетрафарированных полицейских машин.