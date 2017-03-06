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В Риге 25 марта уже в четвертый состоится концерт участников "Евровидения" - Eurovision PreParty Riga 2017. В этом году специальным гостем вечера станет победительница конкурса 2004 года Руслана. Она исполнит свою победную песню "Wild Dances" и другие композиции.

В Риге у Русланы пройдут несколько встреч, в том числе и с членами фан-клуба "Евровидения"!

Также на рижской PreParty выступит представитель от Латвии на "Евровидении" прошлого года Юстс и группа Triana Park, которые представят Латвию на конкурсе в этом году. В концерте примут участие и представители других стран. Ведущим концерта будет певец, телеведущий и представитель Латвии на "Евровидении" в 2007 и 2008 году Роберто Мелони.

"В этом году конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве, поэтому темой нашего концерта будет украинская культура. Для нас большая честь, что особым гостем концерта стала первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана. Выступление Русланы и других участников станет настоящим праздником для поклонников конкурса", - сказал президент фан-клуба в Латвии Мирослав Кодис.

Стоит отметить, что в 2014 году в Риге на "Eurovision PreParty Riga" выступала бородатая дама Кончита Вурст, которая позже в том же году победила на конкурсе. А в 2015 году в Ригу на концерт приехали сразу три победителя "Евровидения" - наша Мария Наумова, Эльдар Гасымов из Азербайджана и Александр Рыбак из Норвегии.

В 2016 году рижская вечеринка прошла в шведском стиле. На концерте выступили 10 участников «Евровидения» и специальные гости – победители конкурса 1984 года – братья Херри.