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За два месяца этого года в беби-боксах Латвии были оставлены три младенца. Это тревожная статистика, так как в прежние годы в Baby Box в среднем были оставлены по четыре ребенка за год.

А за весь период, когда "окошки жизни" были установлены при больницах во многих районах Латвии, там был оставлен 41 ребенок. Эксперты указывают, что такая возможность отказа от новорожденных детей матерями оправдана, иначе пришлось бы говорить об увеличении количества найденных мертвыми детей, сообщает "TV3 Ziņas".

Почему родители отказываются от своих детей?

Как указала руководитель проекта Baby Box в Латвии Лаура Звирбуле, нет одной причины, почему родители или мать решает, что жизнь ребенка надо сохранить через "окошко жизни". Как правило, это серьезно обдуманный вопрос. Об этом можно судить по письмам, которые оставляют рядом с детками.

Был случай, когда у женщины во время беременности умер муж, она поняла, что не сможет содержать ребенка, и не может справиться с горем психологически.

Были случаи изнасилования, когда было принято решение рожать ребенка, но под воздействием перенесенной "психологической травмы" женщина все же решала отдать ребенка другим родителям. О чем в записке, в частности, написала одна из девушек: "Чтобы он не ходил передо мной и все время не возвращал обратно в те эмоции, которые я пережила во время изнасилования".

В 2006 году, когда в Латвии еще не было такого проекта, были найдены мертвыми 11 младенцев. Останки новорожденных были найдены на мусорных свалках, в подворотнях или в подвалах. С введением "окошек жизни" с 2009 года, драматическую статистику удалось практически ликвидировать. Сейчас Baby Box установлены при медицинских учреждениях в восьми городах Латвии.