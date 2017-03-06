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В ночь на понедельник Даугава начала затапливать низкие поймы возле Даугавпилса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Воды вышедшей из берегов Даугавы могут отделить от внешнего мира и Салскую волость, рассказал специалист по гражданской обороне Крустпилсского края Эдгар Лицис.

В Салской волости начинается затопление пойм и дорог ведущих к жилым домам - к этим домам сейчас можно проехать только на тракторе. В Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил первый звонок от жителей дома, отрезанного от внешнего мира. Люди готовы к эвакуации.

Очень высокий уровень воды сохраняется на Даугаве у железнодорожного моста в Зельки, который расположен между Екабпилсом и Плявиняс. Здесь превышена опасная черта, но уровень воды пока на метр ниже, чем в 2013 году, когда здесь было зарегистрировано рекордное наводнение.

Угрозы наводнения в Екабпилсе пока нет, уровень воды в Даугаве достиг отметки в 5,6 м. Критический уровень воды для города составляет 6,30 метров. В Плявиняс ситуация оценивается как стабильная.

Развитие событий в значительной мере зависит от движения льда ниже Екабпилса. Местами река уже свободна от льда, местами еще замерзшая.

Как сообщили метеорологи, с утра воскресенья уровень воды в реке поднялся на 2,5 метра и в понедельник утром на Даугавпилсской станции метеонаблюдений превысил 6,5 метра над нулевой точкой. Самые низкие места на берегах реки в городе затапливаются, когда уровень воды превышает 7,5 метра, но такого подъема воды синоптики пока не прогнозируют.

фото: Ивар Сойканс/LETA