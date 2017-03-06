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Исполнительный директор города Рига Юрис Радзевич не запретил ни одно из заявленных на 16 марта в центре Риги мероприятий.

Для части организаторов этих мероприятий установлены ограничения, касающиеся мест их проведения, сообщил Радзевич журналистам.

Заявки на проведение мероприятий в день памяти латышских легионеров 16 марта в Рижскую думу подали организации Daugavas vanagi Latvijа, "В поддержку национальных воинов", Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс.

Лимбажское отделение "Daugavas vanagi Latvijа" хочет провести шествие и возложение цветов к памятнику Свободы. Мероприятие планируется в 11 часов, в нем примут участие около 100 человек.

"В поддержку национальных воинов" проведет у памятника Свободы собрание в 13 часов с запланированным числом участников 20.

Собрание у памятника Свободы намерен провести и Латвийский антинацистсткий комитет - с 10 до 14 часов. Цель мероприятия - почтить память жертв "Waffen SS" и осудить его преступления. Предполагаемое число участников - около 100.

Кашс планирует шествие/пикет от площади Стрелков до памятника Свободы. Цель мероприятия - почтить память воинов, незаконно признанных в германскую армию.

Как и в другие годы, будет запрошена дополнительная информация о правоохранительных органов. Мероприятия заявлены на одно и то же время, поэтому самоуправлению придется вмешаться, чтобы предотвратить потенциальные инциденты между идейными противниками.