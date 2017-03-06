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Владельцы маленьких птицеводческих хозяйств забрасывают Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) гневными письмами после того, как служба выступила с предупреждением и требованиями усилить меры биобезопасности птицеферм независимо от поголовья домашних птиц, пишет Latvijas avīze.

"В эти дни служба получила много гневных анонимных писем от владельцев маленьких птицеводческих хозяйств, в которых они говорят, что птиц регистрировать не будут, не собираются содержать их в закрытых помещениях, не будут сообщать о заболевании, забьют их и съедят, ни одни петух вновь не запоет", - рассказала директор ветеринарного департамента ПВС Кристине Ламберга.

Тем не менее, ПВС призывает владельцев хозяйств отнестись более серьезно к ситуации, посмотреть за пределы своего хозяйства. Если птичий грипп затронет хотя бы маленькое хозяйство с одной или двумя птицами, всем соседним хозяйствам и большим птицефермам в радиусе от 3 до 10 км установить торговые ограничения, к тому же Латвии будет запрещен экспорт птицеводческой продукции во многие страны мира.

ПВС обратилась за помощью к полиции самоуправлений, в случаях, когда домашняя птица не содержится в не подобающих установленным ограничениям местах, разъяснить владельцам условия содержания птицы. А также информировать о последствиях в случае их несоблюдений.

В случаях, когда владельцы хозяйств не захотят сотрудничать, ПВС будет начинать административное делопроизводство и призовет владельцев хозяйств к ответственности. Также может быть применен штраф в размере от 7 до 350 евро.

Напомним, недавно в Литве впервые был выявлен птичий грипп - вирус обнаружен у шести павших лебедей, найденных возле реки Неман в Каунасе, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВС).

"Очень патогенный птичий грипп H5N8 уже в Литве, и вполне вероятно, что это не одиночный случай. Из-за большой концентрации птиц на Немане в районе Каунаса вирус может распространяться и дальше. Очень важно оградить домашние хозяйства, потому что если вирус попадет в места содержания птиц, экономические убытки будут огромные", - сказал представитель ГПВС Марюс Масюлис.