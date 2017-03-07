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Сегодня с утра снег затрудняет движение по большинству автодорог страны, информирует Latvijas valsts ceļi.

На главных дорогах страны условия движения удовлетворительные на Рижской окружной дороге на участке Саласпилс - Бабите, в Баусском направлении от Риги до Иецавы, в Елгавском направлении от Риги до Елгавы, в Лиепайском - от Риги до Калнциемса, в Вентспилсском - от Риги до Кудры и от Усмы до Вентспилса, а также - на всем протяжении дороги Лиепая - Руцава, в направлении Даугавпилса от Огре до Лиелварде и от Ницгале до Даугавпилса. На региональных дорогах движение затруднено на всей территории страны.

Ограничено движение по дороге, соединяющей Даугавпилс и Илуксте, где из-за затопления закрыт участок между Илуксте и Арони. Дорогу там затопил разлив Даугавы. Закрытый участок возможно объехать, к примеру, по дороге Р70 Свенте-Субате.

Заснеженные и обледеневшие поверхности дорог обрабатываются противоскользящими материалами. На работах по расчистке дорог задействовано 240 единиц техники зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.

Согласно метеопрогнозам, сегодня на всей территории Латвии сохранится пасмурная погода, во многих местах, особенно в Курземе и Видземе, снег, возможна метель, преимущественно небольшой интенсивности, в некоторых областях страны вероятен град и ледяной дождь.

Во время снегопада видимость на дорогах ухудшится, поэтому автоводителей призывают быть бдительными и внимательными, а также выбирать соответствующую погодным условиям скорость и манеру езды.