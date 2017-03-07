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В конце прошлой недели в социальных сетях, а также на некоторых сайтах, которые ранее уже попадали в поле зрения СМИ как источники распространения ложной информации, появилась своеобразная инструкция, в которой рассказывалось, как вести себя с контролерами в общественном транспорте. Но следование этой лже-инструкции может привести даже к аресту, информирует портал Рижской думы riga.lv.

В статье даже содержались ссылки на целый ряд нормативных актов, которые якобы повышали доверие к информации. На самом деле, она отражает неверную информацию, а те, кто намерен следовать советам, предлагаемым в статье, может попасть под административный арест.

Статья позиционировалась как полезные советы жителям, поэтому ею в соцсетях поделились тысячи пользователей. Говорилось, например, что контролеры не вправе требовать у безбилетника персональные данные. Однако, если следовать подобным "советам", то можно попасть в конфликтную ситуацию не только с контролерами Rīgas satiksme, но и с полицией, пишет riga.lv.

На минувших выходных многие "зайцы" отказывались называть свои личные данные, а одна безбилетница, после того как стала слишком агрессивной, была доставлена в Госполицию за невыполнение законных требований работника полиции. Стоит отметить, что за подобное правонарушение может быть применен административный арест сроком до 15 суток.

Главный аргумент, упомянутый в статье, что, мол, у контролеров нет права обрабатывать личные данные физических лиц, а у полиции нет прав передавать эти данные контролерам. Поэтому напоминаем: согласно 11-й статьи Закона о полиции, последние не только имеют право разглашать личные данные, но и обязаны контролирующим службам в автотранспорте и электротранспорте помогать выяснять личность правонарушителей.

В дополнении к правилам Кабинета министров № 599 "Порядок предоставления и использование услуг общественного транспорта" 125-й пункт гласит, что контролеры общественного транспорта для идентификации личности вправе привлекать работников полиции. В свою очередь в 131-м пункте сказано, что для операции по взысканию штрафа у перевозчика есть право использовать личные данные лица, которое услугами общественного транспорта воспользовалось без оплаты или годного для проезда билета.

Перевозчик также вправе передавать данные человека третьим лицам для взыскания долгов. Эти нормы написаны в соответствии с Законом о защите личных данных физических лиц.

Призываем жителей не попадаться на распространение псевдо-новостей некоторыми источниками, которые в основном предназначены для того, чтобы набрать клики в интернете. Также полиция призывает людей не распространять непроверенную информацию из недостоверных источников, поскольку такие новости могут вредить тем людям, которые будут принимать их за истину.