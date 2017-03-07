Общество |

Рижская дума сообщает, что в определенные часы в городе можно поймать так называемую "зеленую волну". "Зеленая волна" - это система автоматического регулирования светофоров, которая, при соблюдении определенной скорости, позволяет автомобилям проехать перекрестки без остановок на красный свет, информирует портал riga.lv.

"Зеленую волну" в Риге можно поймать на улице Бривибас гатве на участке от Густава Земгала гатве до улицы Юглас - с 07:00 до 11:00 в сторону центра Риги, а после 11:00 – в обратном направлении. Также "зеленая волна" поможет без задержек проехать по улице Бривибас в направлении от Меркеля до Пернавас, по улице Александра Чака в направлении от Элизабетес до Пернавас, и по улице Кришьяна Валдемара в направлении от бульвара Мейеровица до улицы Пернавас. Однако следует учитывать, что на этих улицах эффект "зеленой волны" можно опробовать только при поездке в час пик из центра города.

Такая система не только является удобной для водителей, но и обеспечивает безопасное движение на городских магистралях, поскольку соблюдается допустимая скорость, сокращаются остановки транспорта у перекрестков, а также уменьшается число дорожно-транспортных происшествий.