Трогательная история в магазине в Ильгуциемсе: побольше бы таких людей! (3)

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Общество | 7 марта 2017 года, 19:34

В социальных сетях активно распространяется история о благородном поступке некоего парня, который оказал помощь тому, кто нуждался в этом. По мнению подписчиков социальных сетей, молодой человек мог бы быть для многих примером, пишет Kasjauns.

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Пользовательница социальной сети Facebook Инна описала реальную историю, которая произошла в магазине Mego в Ильгуциемсе. Женщина извинилась за то, что предала ее огласке и опубликовав фото парня без его разрешения, но она не смогла о ней промолчать, потому как, возможно, такое поведение подтолкнет кого-то на такой же поступок.

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По словам Инны, симпатичный молодой мужчина без церемоний помог одной пожилой женщине, которой не хватило денег, чтобы рассчитаться за элементарные продукты - сметану,хлеб и другие.

Как пишет Инна, пенсионерка выложила на кассу свои продукты, но на некоторые из них не хватило денег и кассирша отложила их в сторонку.

"Смотрю - очередь у кассы, кассир озвучивает стоимость покупок... Женщина считает копейки. Не хватает. Пенсионерка засмущалась. Ну, что делать, если не хватает. Тут у второй кассы развернулся молодой человек и попросил кассира оформить отставленные в сторону продукты на его счет. Пожилая дама стала против этого возражать, но парень настаивал: "Это ваше", - и помог положить продукты в сумку.

"Побольше бы таких людей! Не могла удержаться, хотела, чтобы все это увидели", - написала о благородном поступке очевидица.

Комментарии 3
ЭДИКТ51 минуту назад
===============СПАСИ БО
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каджич22 минуты назад
Молодец парень.
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eiroskeptiki.lv2 минуты назад
И радостно, и грустно. И даже больно. Это ж до какого состояния надо низвести старых людей, и кем надо быть? Я тоже не могу пройти мимо в такой ситуации, - как и другие, - и должна сказать, что многие пенсионеры благодарят, но отказываются, смущённо теребя свои тощенькие кошелёчки. Я восхищаюсь мужеством этих старых людей, их закалкой, и их чувством собственного достоинства, вынесенных из морали великой страны, которой больше нет.
Нужно предлагать им помощь очень и очень деликатно. Чтобы не обидеть.
А парню респект. Настоящий мужчина.
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