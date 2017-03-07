Общество |

В социальных сетях активно распространяется история о благородном поступке некоего парня, который оказал помощь тому, кто нуждался в этом. По мнению подписчиков социальных сетей, молодой человек мог бы быть для многих примером, пишет Kasjauns.

Пользовательница социальной сети Facebook Инна описала реальную историю, которая произошла в магазине Mego в Ильгуциемсе. Женщина извинилась за то, что предала ее огласке и опубликовав фото парня без его разрешения, но она не смогла о ней промолчать, потому как, возможно, такое поведение подтолкнет кого-то на такой же поступок.

По словам Инны, симпатичный молодой мужчина без церемоний помог одной пожилой женщине, которой не хватило денег, чтобы рассчитаться за элементарные продукты - сметану,хлеб и другие.

Как пишет Инна, пенсионерка выложила на кассу свои продукты, но на некоторые из них не хватило денег и кассирша отложила их в сторонку.

"Смотрю - очередь у кассы, кассир озвучивает стоимость покупок... Женщина считает копейки. Не хватает. Пенсионерка засмущалась. Ну, что делать, если не хватает. Тут у второй кассы развернулся молодой человек и попросил кассира оформить отставленные в сторону продукты на его счет. Пожилая дама стала против этого возражать, но парень настаивал: "Это ваше", - и помог положить продукты в сумку.

"Побольше бы таких людей! Не могла удержаться, хотела, чтобы все это увидели", - написала о благородном поступке очевидица.