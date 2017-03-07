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Гран-при "Ежегодной награды строительства в Латвии" достался Домскому собору, а "Награду технологий и дизайнерских инноваций" получили Большая площадь в Вентспилсе и фонтан "Фрегат "Кит"", сообщили организаторы конкурса.

Лучшей общественной новостройкой признано офисное здание "Place Eleven" в Риге на улице Спорта, лучшее жилое здание построено на улице Дзирнаву. В номинации "Производство" награду получил завод Latvijas Finieris в Эстонии Kohila Veneer, лучшей деревянной постройкой назван офис Rīgas Meži в Дундаге. Первое место в номинации "Инженерное сооружение - новостройка" получил пешеходный мост через Мусу в Бауске, лучшей реконструкцией инженерного сооружения признана Бикерниекская трасса для ралли-кросса, лучшей реконструкцией фасада - фасад Рижской 1-ой больницы. В номинации "Реставрация" награду получила Большая синагога в Лудзе, лучшей реконструкцией названо здание Сейма на улице Екаба, а лучшим публичным пространством - зона физической активности около 84-й Рижской средней школы.

Всего на конкурс было заявлено 88 объектов.