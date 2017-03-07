Недовольные состоянием дорог жители могут блокировать шоссе из Риги в Литву (3)

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Общество | 7 марта 2017 года, 11:22

Протестуя против критического состояния государственных грунтовых дорог, жители Брунавской волости Бауского края готовы блокировать шоссе Рига-Бауска-граница с Литвой, рассказала руководитель волостного управления Байба Марченкова.

"Мы надеемся все же, что такие экстремальные действия не потребуются. Государство должно искать решение проблемы", - добавила она.

Люди недовольны, но готовы в течение месяца ждать ответа на требование жителей края спасти дороги, отметила она.

Марченкова полагает, что к Брунавской волости присоединится и Межотненская.

"В нашей волости плохих дорог много, по ним ездит общественный транспорт, школьные автобусы, ведутся поставки для крестьян", - сказала она.

Марченкова утверждает, что муниципальные грунтовые дороги находятся в лучшем состоянии, чем государственные.

Как уже сообщалось, депутаты Бауской краевой думы вчера на внеочередном заседании решили просить правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за критического состояния грунтовых дорог.

Комментарии 3
eiroskeptiki.lv5 минут назад
Если там жители реально дороги перекроют, мы подъедем! Поддержим!
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Патриот 37 минут назад
А надо перекрыть все главные дороги в один день, надеюсь тогда Брюссельские бюрократы спросят у латвийских жирных чинуж куда делись выделенные деньги для дорог. Хотя по моему все между собой повязанны. КНАБ крышует чинуш, потому ни одного до сих пор не посадили. Позорище этому государству и её антикоррупционной системе.
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eiroskeptiki.lv53 минуты назад
Молодцы Земгальцы! Помнится, в древние времена они насмерть стояли там в каком-то бою...и вроде даже победили. Короче, единственные в Латвии не сдались! Удачи вам! Может, разбудите это сонное царство, и придет в разум народ Латвии, - сколько ж можно воровать, жировать, и издеваться над нами.
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