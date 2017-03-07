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Протестуя против критического состояния государственных грунтовых дорог, жители Брунавской волости Бауского края готовы блокировать шоссе Рига-Бауска-граница с Литвой, рассказала руководитель волостного управления Байба Марченкова.

"Мы надеемся все же, что такие экстремальные действия не потребуются. Государство должно искать решение проблемы", - добавила она.

Люди недовольны, но готовы в течение месяца ждать ответа на требование жителей края спасти дороги, отметила она.

Марченкова полагает, что к Брунавской волости присоединится и Межотненская.

"В нашей волости плохих дорог много, по ним ездит общественный транспорт, школьные автобусы, ведутся поставки для крестьян", - сказала она.

Марченкова утверждает, что муниципальные грунтовые дороги находятся в лучшем состоянии, чем государственные.

Как уже сообщалось, депутаты Бауской краевой думы вчера на внеочередном заседании решили просить правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за критического состояния грунтовых дорог.