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Уже завтра, 8 марта, большая часть жителей Латвии будет отмечать Женский день, и примерно 68% отмечающих праздник планируют потратить на это до 20 евро, свидетельствует проведенный "Maxima Latvija" опрос.

Между тем 24% респондентов выделят на праздник 21-40 евро, 5% опрошенных потратят 41-60 евро, а 3% наметили потратить на праздник более 61 евро.

Цветы, романтический ужин и посещение SPA составляют ТОП3 самых популярных подарков. Однако на четвертом месте как один из самых желанных подарков к празднику упоминалось желание, чтобы мужчины выполнили всю работу по дому, таким образом доставив радость женщинам.

Более половины или 53% жителей считают, что в этот праздник женщины хотели бы получить в подарок тюльпаны, 13% – розы, 8% респондентов упомянули нарциссы, такое же количество опрошенных назвали фрезии.

Еще 6% опрошенных считают, что в этот день женщин надо поздравлять гиацинтами, 4% – орхидеями, а остальные упоминали другие цветы, например, лилии, герберы, гвоздики, хризантемы, а также различные цветы в букетах.

"Если 8 марта выпадает на рабочий день, как в этом году, то больше всего жители обычно покупают цветы на день раньше или 7 марта. Это может быть связано с тем, что на следующий день любимых женщин поздравляют с самого утра, а также на работе. Мы и в этом году прогнозируем, что больше всего улыбающихся клиентов с цветами в руках сможем увидеть в магазинах "Maxima Latvija" именно сегодня вечером", – делится наблюдениями директор Департамента бизнес-аналитики "Maxima Latvija" Зане Кактиня.

20% опрошенных также упомянули, что будут отмечать Женский день на работе, 42% респондентов отметили, что мужчины своих любимых женщин поздравят дома, а 25% планируют праздничное угощение дома. Еще 4% жителей собираются сходить на праздничный обед вне дома, 2% – на концерт или в кино, а еще 7% упомянули другие варианты, например, вечеринку в честь дня рождения, праздник в кругу семьи или путешествие и др.

В свою очередь в интернет-магазине e-maxima.lv клиенты заказывают срезанные цветы именно в день праздника, 8 марта.

"8 марта прошлого года объемы продажи срезанных цветов, по сравнению с праздником 2015 года, выросли более чем на 230%. Самыми популярными срезанными цветами были нарциссы. Схожую тенденцию прогнозируем и в этом году. Уже сейчас видно, что клиенты сделали заказы на завтра, и в значительную часть заказов вошли также всевозможные срезанные цветы", – говорит руководитель интернет-магазина e-maxima.lv Санита Берзиня.

ТОП3 лакомств в Женский день, по мнению участников опроса, составляют торты или пирожные, суши и фрукты. Упоминались также различные конфеты в коробках, шоколад и зефир. Между тем праздничным напитком почти 50% назвали игристое вино.

"Уже с начала марта, по сравнению с февралем, в магазинах "Maxima Latvija" на 30% выросли объемы продажи зефира и конфет в коробках. Самые любимые среди клиентов сладости сейчас – это новый зефир "Laima" с начинкой из Рижского черного бальзама и конфеты в коробках "Rafaello", а также конфеты в коробках "Toffefee". Однако и прошлогодний опыт показывает, что самые большие объемы продажи сладостей также приходятся на 7 и 8 марта", – отмечает Кактиня.

Клиенты интернет-магазина e-maxima.lv в этом и прошлом году из сладостей в основном отдавали предпочтение зефиру. В прошлом году во время весенних праздников объемы продажи сладостей в интернет-магазине выросли на 55%, по сравнению с 2015 годом.

Между тем объемы продажи игристых вин в магазинах "Maxima Latvija" в марте этого года, по сравнению с началом февраля нынешнего года, возросли на 41%. Самые популярные игристые вина – "Bosca" и "Rīgas šampanietis".

Опрос о традициях празднования был размещен на сайте "Maxima Latvija" в период с 24 февраля до 6 марта, и в целом в нем приняли участие 1497 респондентов.